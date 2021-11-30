Відновлення Гостиного двору: міністр культури розповів, коли розпочнеться реставрація та що буде на його місці

Відновлення Гостиного двору: міністр культури розповів, коли розпочнеться реставрація та що буде на його місці

За словами міністра, "посіпаки Януковича хотіли зробити з пам'ятки архітектури Межигір'я у центрі столиці".

Гостиний двір - одна з найвідоміших занедбаних пам'яток архітектури, драматична історія навколо якої не дає спокою українцям вже десять років.

Яка ж кульмінація і коли ми врешті побачимо відремонтовану будівлю, розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На якому етапі наразі перебувають роботи

Так, за словами очільника Мінкульту, на відновлення будівлі потрібно 1-2 роки, протиаварійні роботи планують розпочати вже у грудні цього року.

"Зараз ми завершуємо роботи над проєктно-кошторисною документацією, відповідно буде експертиза. І я сподіваюсь, що вже у грудні, точно у грудні ми розпочнемо негайні протиаварійні роботи. Вони будуть включати у себе: прибирання території, яка тут впродовж багатьох років засмічена, ін'єкції спеціальні для збереження стін, тимчасовий дах для того, щоб можна було зберегти будівлю, паркан новий. І в цей же час буде тривати робота над концептом того, що має бути під час реставрації у Гостиному дворі. Вже почалася робота з фахівцями - архитекторами, істориками", - розповів Ткаченко.

Він додав, що після концепту буде громадське обговорення з залученням киян, "оскільки це місце має стати магнітом для всього міста і для гостей столиці". А вже наступного року, за словами міністра, має розпочатися сама реставрація.

Що буде на місці Гостиного двору

Як повідомив Олександр Ткаченко, усі куратори проєкту одноголосно підтримали ідею щодо створення у Гостинному дворі сучасного мистецького простору.

"У майбутньому тут має бути мультифункціональний мистецький простір, Який саме, у якому вигляді - це питання", - наголосив очільник МКІП.

Що відомо про столичний Гостиний двір

Гостиний двір у Києві — монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом архітектора Луїджі Руска. Перебудований у 1828-1833 роках за проєктом Андрія Меленського, та наприкінці ХІХ століття. Знесений та відбудований заново за раннім проєктом Руска архітекторкою Валентиною Шевченко у 1983-1990 роках. У 2013 році була розпочата масштабна реконструкція за проєктом Андрія Миргородського.

У 2011 році Гостиний двір було виключено зі списку пам'ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави. 26 квітня 2012 року депутати Київради надали дозвіл на розробку проєкту для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Через це у Гостиному дворі відбулись акції протесту.

У червні 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі. У 2018 році Київський апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури Києва і повернув державі будівлю Гостиного двору.

21 січня 2019 року Фонд держмайна України зареєстровано власником будівлі Гостиного двору площею 12752 кв. м. на Контрактовій площі, 4.

У лютому 2021 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням передати Гостиний двір громаді столиці для створення у ньому музею. З аналогічним проханням до прем'єр-міністра Шмигаля звернувся й міністр культури Олександр Ткаченко. У березні департамент охорони культурної спадщини КМДА подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Фонду держмайна щодо охоронного договору на будівлю Гостинного двору.