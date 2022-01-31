Відновлення храму: який вигляд має столичний костел Святого Миколая через 150 днів після руйнівної пожежі

Відновлення храму: який вигляд має столичний костел Святого Миколая через 150 днів після руйнівної пожежі

У будівлі уже завершили протиаварійні роботи, на які благодійники зібрали понад 21 мільйон гривень.

У понеділок, 31 січня, минуло рівно 150 днів від дня пожежі у костелі Святого Миколая у Києві. Увечері 3 вересня 2021 року тут сталося закорочення органі. Відновлювати будівлю храму зголосилися благодійники, які зібрали кошти на проведення першочергових протиаварійних робіт.

Про те, коли завершиться реставрація будівлі та чи повернеться в це приміщення Національний будинок органної музики, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Після руйнівної пожежі в костелі Святого Миколая прибирали пошкодження від вогню та води, робили настил на підлозі, зачиняи вікна, проводили електрику та відмивали сажу.

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Як розповів інженер технічного нагляду Андрій Бондаренко, через те, що орган, який був осередком загоряння, містив сплави різних металів, після пожежі залишилися сліди на стінах, які довелося прибирати вручну, за допомогою нейтралізаційного розчину.

На протиаварійні роботи зібрали понад 21 мільйон гривень. Ці кошти надали благодійники - 21 український бізнесмен. Реставраційні роботи в костелі профінансують з держбюджету.

За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, зовнішні роботи планують розпочати у березні і завершити до кінця року. “Внутрішні роботи - більш делікатна історія, потрібно досліджувати документи... Це займе понад рік”, - зауважив урядовець.

Офіційна версією причини пожежі — загоряння електропроводки в корпусі органу. Вогонь його повністю зруйнував.

Від 1 червня костел буде належати релігійній громаді. Раніше його ділили між собою музиканти Будинку органної музики, які мали тут приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая — для проведення богослужінь.

Для артистів, які тут виступали, нині шукають нове приміщення. Розглядають, зокрема, кінотеатр "Київ". Наразі з цього приводу тривають перемовини з КМДА.

“Ми чекали цього моменту дуже довго — 30 років — щоб у цьому нашому храмі, який забрала і привласнила радянська влада, нарешті звершилася історична справедливість і відбувалися богослужіння”, — наголосив настоятель парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський.

На рахунку благодійного фонду ще залишилося невикористаних вісім мільйонів. На що саме витратять ці кошти - наразі невідомо.

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