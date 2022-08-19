Відновлення Київщини: голова ОВА пояснив, на яку допомогу можуть розраховувати власники зруйнованого житла

У Київській області після російського вторгнення зруйновано близько 26 тисяч об’єктів, а саме: повністю зруйновано приватних будинків – близько 4700, багатоповерхових будинків – 161.

Влада Київської області наразі підраховує збитки, але, за попередніми даними – це точно десятки мільярдів доларів.

Без житла залишилося близько 15 тисяч мешканців Київської області.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, чи можуть люди розраховувати на допомогу на придбання нового житла або отримати його за рахунок держави.

"Є програма "Прихисток" для тих, у кого житло повністю зруйноване. Є законопроєкт 7198 про відшкодування, де буде визначений механізм, що люди зможуть отримати. Наскільки я бачу, в тому варіанті, що є проєкт закону, йдеться про грошову компенсацію чи відбудову. Також у нас є модульні містечка, що встановлені за рахунок польського уряду. Зараз їх уже 10, минулого тижня відкрили в Ірпені. В кожному містечку може проживати 352 людини. Тобто ми можемо розмістити зараз 3520 людей, а зруйновано десь 5 тисяч приватних будинків. Ще 161 багатоповерхівка – це десь 3-4 тисячі мешканців. Наша оцінка, що без житла залишилося близько 15 тисяч людей", - зазначив голова КОВА.

Кулеба також розказав, що в області є специфіка – дуже багато дач, і з цим пов'язані певні складнощі.

"Наприклад, росіяни в Мощуні подумали, що це Вишгород, чому – тому, що за планом у селі 500 будинків, а по факту 7 тисяч. Це все садові товариства. І тепер треба вирішувати проблеми, які ще були накопичені до війни. Це і звідки, і як до них було підведено електропостачання. Нам кажуть, відбудуйте нам електропідстанцію. А у нас на балансі немає. Звісно, що ми нікого не залишимо. Але одночасно ми почнемо вирішувати питання, які накопичувалися роками. Почнемо легалізувати те, що колись, десь було зроблено не так, як треба. Ми не шукаємо винних, а робимо все, щоб допомогти отримати документи і відбудуватися", - зазначив він.

Крім того Олексій Кулеба повідомив, чи готова Київщина до опалювального сезону.

"У нас 64 об’єкти, що мають стосунок до опалення, це котельні – вони постраждали під час бойових дій. Найбільші руйнування були в Бородянці. Проблеми є в Димері, Василькові. Ми все до 15 жовтня замінимо і переведемо їх із газових на твердопаливні. Ми маємо пройти опалювальний сезон, якщо не буде фактору війни. Якщо буде, ми також готуємося. Ми закуповуємо генератори, теплопункти", - розповів очільник Київської ОВА.

Крім того, Кулеба розказав, чи очікуються віялові відключення через брак вугілля.

"На сьогодні я таких ризиків не бачу. Але, якщо вони (російські окупанти - ред.) будуть бити по ТЕС, то звісно, що проблема може виникнути", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Олексій Кулеба заявив, що Київщина постійно перебуває під загрозою, бо наш сусід – союзник країни-терористки.

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