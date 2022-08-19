Відновлення Київщини після вторгнення: голова ОВА розповів, які країни і установи допомагають найбільше

Якщо говорити про країни, то на першому місці Велика Британія, яка публічно визначила, що курує відновлення Київської області.

Київщина оговтується після вторгнення росіян, які з перших днів завдали по регіону потужного удару.

Влада Київської області наразі підраховує збитки, але, за попередніми даними – це точно десятки мільярдів доларів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю ТСН.ua розказав, які країни і установи допомагають найбільше у відновленні та відбудові регіону.

"3 квітня в Бучу приїхав президент України, 8 квітня – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Це заслуга Зеленського, що вона приїхала до нас. Те, що вони побачили в Бучі, змінило їхню думку й укріпило в розумінні, що тут відбулося. Вони почали переповідати світу, що побачили на власні очі. Важливо зрозуміти, що ми не розділяємо міста за пріоритетами. Але у поважних гостей є година часу, і ми маємо показати це горе, яке принесли російські окупанти на нашу землю. Я відчуваю, що вони розуміють і які емоції у них це викликає. Це робиться для всієї країни. Зброя, допомога – це все ми отримуємо, бо вони бачать на власні очі, що нам це потрібно", - зазначив він.

Якщо говорити про країни, то, за словами Олексія Кулеби, на першому місці Велика Британія, яка публічно визначила, що курує відновлення Київської області.

"Наприклад, це забезпечення початку навчального року і опалювального сезону. Також це Польща, яка забезпечує модульними містечками. UNICEF зробив багато речей. Вони відкрили пункти роботи психологів. Особливо це потрібно тим, хто пережив окупацію. Вони також допомагають підготуватися до опалювального сезону. Італійці з Бергамо допомагають у Бучі. Австрійці також долучилися. Коли люди приїжджають і бачать, як на вулиці були розстріляні 40 осіб, як можна бути осторонь? Усі бачать, що це були наші прекрасні міста і як з них познущалися", - підсумував голова Київської ОВА.

Олексій Кулеба додав, що Кабмін виділив 400 млн грн на поточне відновлення. Це гроші на прості поточні роботи: вікна, двері, дах, де не було капітального руйнування.

"На сьогодні ми витратили десь близько 200 млн грн. Цього недостатньо, щоб покрити усі потреби. Нам потрібно мінімум втричі більше", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Олексій Кулеба заявив, що Київщина постійно перебуває під загрозою, бо наш сусід – союзник країни-терористки.

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