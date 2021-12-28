Відновлення костелу Святого Миколая у Києві: що вже встигли зробити і коли обіцяють закінчити

Відновлення костелу Святого Миколая у Києві: що вже встигли зробити і коли обіцяють закінчити

Закінчити протиаварійні роботи обіцяють до середини січня, і лише після цього зможуть перейти до реставрації самої будівлі.

У Києві триває відновлення костелу Святого Миколая. Уперше з початку протиаварійних робіт до будівлі пустили журналістів. Розпочали роботи на початку грудня. І лише після закінчення зможуть перейти до самої реставрації. Який вигляд має костел зсередини, що вже встигли зробити і коли обіцяють закінчити – у сюжеті "ТСН " за 28 грудня.

Усередину костелу пускають лише в касках і респіраторах. Від початку грудня там тривають протиаварійні роботи. Перерву роблять лише на час проведення в храмі служб.

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"Із моменту пожежі минуло вже понад три місяці, але тут досі зберігається запах горілого. на стінах ми бачимо кіптяву. І в цей момент тут одночасно тривають 27 різних видів робіт", - каже кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

Зокрема, відновлення електрики, укріплення вікон та ремонт підлоги. А стіни від сажі очищують за унікальною німецькою технологією.

Усе коштами благодійників. Загалом вдалося зібрати майже 22 мільйони гривень. Жертвувати на відновлення костелу українці почали в перші години після пожежі.

Нагадаємо, пожежа в костелі сталася в ніч на 4 вересня. Вогонь знищив орган вартістю мільйон євро та пошкодив внутрішнє оздоблення. Група фахівців дійшла висновку - аварійна будівля потребує ремонту не лише зовні, а й ізсередини.

Самій будівлі понад 100 років. 40 із них - її використовували як органний концертний зал. Тепер за рішенням уряду після закінчення реставрації храм передадуть римо-католицькій громаді. І оскільки старий орган відновити неможливо, новий громада планує встановити своїми силами.

"Тут будуть концерти. Ми обговорювали з громадою, що концерти також, як у храмах Європи: є служби, є й концерти", - зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Де збудувати Будинок музики, куди в майбутньому має переїхати Національний будинок органної та камерної музики, ще думають. Але в Мінкульті заявили - принаймні декілька варіантів уже мають.

Закінчити протиаварійні роботи обіцяють до середини січня. І лише після цього зможуть перейти до реставрації самої будівлі. Скільки це коштуватиме, поки що не знають, але, за попередніми підрахунками, кілька десятків мільйонів гривень.