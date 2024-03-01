Відновлення польотів: який вигляд має порожній аеропорт "Бориспіль" та чи готовий він до відкриття (фото, відео)

В аеропорту "Бориспіль" розповіли, що в Україні працюють над концепцією діяльності летовищ в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Заяви представників влади щодо роботи аеропортів

Андрій Єрмак цього тижня знову наголосив, що працюють над тим, аби частково відкрити небо над Україною.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли буде можливо зробити", - сказав він.

Про необхідність гарантій безпеки цього тижня говорив і секретар РНБО Данілов. За його словами, поки їх не буде, аеропорт "Бориспіль" не працюватиме.

Аеропорт "Бориспіль" готовий навіть за 3 тижні розпочати обслуговування пасажирів

Аеропорт Бориспіль ексклюзивно для ТСН відчинив двері одного з терміналів. Там наголошують, що всередині все працює та готове приймати мандрівників.

Екскурсію ТСН проводить керівник групи з відновлення операційної діяльності Ігор Рябоконь. Це нова посада, яка з'явилася з початком воєнного стану. Щоби летовища функціонувало, тут постійно проводять технічну підтримку усього що є. Навіть, здійснюють технічні перегони літаків.

Аеропорт "Бориспіль"

"Щодо безпосереднього аеропорту Бориспіль, для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, так, нам потрібно приблизно 3 тижні", - сказав керівник групи з відновлення операційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Ігор Рябоконь.

Аеропорт в робочому стані тримають до семиста працівників, які виходять на роботу щодня. Цього літа суспільство збурила інформація, що аеропорт "Бориспіль" оголосив тендер на прибирання приміщень на понад 50 мільйонів гривень. Кошти, запевняють, не витратили, бо тендер не відбувся.

Аеропорт "Бориспіль"

В Україні вивчають досвід Ізраїлю

Коли відновлюватиметься цивільна авіація в країні - в аеропорту не знають. Бо це вирішують на іншому рівні. Однак, вивчають досвід інших країн, зокрема Ізраїлю. Там, навіть, під час останнього загострення, аеропорти працювали і офіційні делегації прилітали.

Ситуація в Україні дещо інша. В аеропорту повідомили, що нині працюють над документом, в якому прописують як здійснювати польоти в умовах воєнного стану. Зокрема, покрокову інструкції, що робити, коли повітряна тривога, а літак у повітрі, чи йде на посадку, чи на зліт. Також детальний алгоритм дій для пасажирів. Нині цей документ вивчають міжнародні партнери.

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Раніше ТСН.ua розповідав про "залізний коридор" від кордону до Борисполя: як повернути в небо України цивільні літаки під час війни.

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