Відновлення польотів з України: які є перспективи і що кажуть експерти

Незважаючи на війну, в Україні знов заговорили про можливе відновлення авіасполучення. Сайт ТСН.ua розпитав у експертів, наскільки реально відновити польоти цивільної авіації під час війни і які для цього є перспективи.

Авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відновити польоти з аеропорту Ужгорода до Європи, мовляв, місцевий аеропорт розташований впритул до словацького кордону, тому після зльоту авіалайнер одразу потрапляє в повітряний простір НАТО, що зробить такі авіаперевезення, на думку перевізника, безпечними. Для цього компанія готова використати два літаки Ан-148, якими користувалася до початку війни. За словами директора авіакомпанії В'ячеслава Геріги, компанія могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним.

Аеропорт в Ужгороді / фото з відкритих джерел

В Закарпатській обласній військовій адміністрації сайту ТСН.ua повідомили, що не видають подібних дозволів. Там теж наголошують про небезпеку від ракетних ударів ворога, але натякають, що подібні рішення ухвалюються на рівні керівництва держави та відповідних профільних установ.

Якщо раніше в Повітряних силах ЗСУ досить скептично коментували заяви про наміри авіакомпаній відновити польоти з України, то у випадку з Ужгородом утрималися від коментарів.

Близькість до кордону безпеку не гарантує

Експерти, з якими поспілкувався сайт ТСН.ua, кажуть, що відновлення польотів залежить, насамперед, від їхньої безпеки, а з урахуванням ситуації, зараз небезпечно на території всієї держави, зокрема, і в Ужгороді.

"Виконання польотів з будь-якого аеропорту України можливі лише при наявності постійно діючої протиракетної та протиповітряної оборони. Це той фактор, який дозволить нам відновити польоти для цивільної авіації. Початок польотів з будь-якого аеропорту України, будь-яким авіаперевізником, має бути затверджений на міжнародному рівні, адже Україна є частиною Європейської системи повітряного простору, як з точки зору безпеки польотів так і аеронавігації. Відповідно, поки не буде чіткого рішення органів, які забезпечують безпеку польотів, до цього моменту говорити про відновлення польотів, а зокрема компанією Air Ocean Airlines з аеропорту Ужгород, недоцільно", – розповідає сайту ТСН.ua Кирило Новіков, авіаційний експерт та голова благодійного фонду "Допомога львівському оборонному кластеру".

Поки небо над Україною залишається закритим для цивільної авіації / Фото: Unsplash

Він додає, що теза про те, що аеропорт Ужгород має певні переваги в умовах війни, має трохи міфічний присмак.

"Казати про те, що завдяки тому, що аеропорт близько до кордону і через це його можна використовувати для безпечних польотів – це м’яко кажучи недалекоглядно і непрофесійно для людей, які роблять такі заяви. За півтора року війни, ми бачимо, що ракети та шахеди ворога можуть долітати і до Ужгорода. Те озброєння, яке проти нас застосовує ворог, наражає на небезпеку всі без виключення аеропорти України. Це небезпечно як для пасажирів, так і для екіпажів повітряних суден. Я вважаю, що наражати на небезпеку таку велику кількість людей непотрібно. Причому в Ужгороді аеропорт розташований в міській смузі і польоти там можливі тільки в одному напрямку – в бік західної Європи, отже ми ще й наражаємо на небезпеку прикордонні райони Словаччини", – пояснює нам Кирило Новіков.

Чому не взятись за безпілотну авіацію?

Водночас експерт каже, що чиновникам вже давно потрібно подумати, про розвиток авіаційних перевезень з застосуванням альтернативного авіатранспорту, аби забезпечити роботою фахівців малої авіації, які через війну залишилися без роботи.

"Фахівці мали б продумати, як можна було виконувати польоти альтернативними видами транспорту. Зараз у Європі активно працює декілька перевізників, які доставляють вантажі і необов’язково пілотованою авіацією, це може бути й безпілотна. Є цілий пласт виробів безпілотної авіації – великі літакового типу безпілотники, які можуть перевозити вантажі. Чомусь наша влада дивиться на цей напрямок скептично. Я вважаю, що потрібно розвивати цю нішу аби фахівці навіть в умовах війни мали роботу", – підсумовує Кирило Новіков.

Готові одразу повернутися у небо

Як і за яких умов можна відновити авіаперевезення в Україні до закінчення війни, сайт ТСН.ua поцікавився в авіакомпанії SkyUp. Чи може бути відновлення польотів частковим, наприклад, з аеродромів на західній Україні і що для цього необхідно?

А авіакомпанії нас запевнили, що це питання слід розглядати комплексно і враховувати безліч факторів. В першу чергу процес відновлення роботи залежатиме від безпекових умов польотів в українському небі, а далі – від активної позиції держави, зацікавленості міжнародних інвесторів, готовності страхових компаній надавати страхове покриття, збереження ліцензій авіаційного персоналу, платоспроможності наших громадян тощо.

Авіакомпанія SkyUp готова першою повернутися в українське небо після його відкриття / Фото: skyup.aero

"Приміром, якщо країна розпочне підготовчу роботу вже зараз і розробить план по відновленню авіаційної інфраструктури і залучення коштів у цю сферу, це може бути питанням декількох місяців після того, як дозволяють цивільні польоти після перемоги України. Дуже важливо говорити про майбутнє авіації вже зараз і, наскільки це можливо, прогнозувати механізми, які буде запроваджувати держава для відновлення авіації та захисту українських бізнесів", – розповіли сайту ТСН.ua в пресслужбі SkyUp.

Там додають, що SkyUp як компанія з українською ДНК, першою готова повернутися в українське небо після його відкриття.

"Однак для відновлення повноцінної роботи всього авіаційного потенціалу країни, можуть знадобитися місяці. На сьогодні ми зберігаємо понад 1200 робочих місць в авіаційній галузі. Разом з тим в умовах обмежених можливостей для операційної діяльності вже сплатили податків на суму понад 165 млн грн. Ми переконані, що цивільна авіація України має великий потенціал для розвитку та після перемоги відіграватиме важливу роль у формуванні інвестиційної привабливості нашої країни", – додають в авіакомпанії.

Також сайт ТСН.ua поцікавився думкою щодо можливого відновлення польотів у найбільшого авіаперевізника країни - авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України".

Ще у квітні цього року компанія повідомила про продовження призупинення регулярних та чартерних рейсів з та до країни до скасування воєнного стану та відкриття повітряного простору України.

Представники МАУ обіцяють дещо пізніше поділитися своєю думкою на цю тему. Ми її опублікуємо, як тільки отримаємо.

Що кажуть в аеропорту "Бориспіль"

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" зазначають, що від самого початку війни сподіваються на відновлення роботи літовища.

В Міжнародному аеропорту "Борисполь" кажуть, що готові відновити роботу літовища / фото з відкритих джерел

"Ми весь час на це сподіваємося, зараз для нас має важливе значення підтримка критичної аеропортової інфраструктури та нашого кваліфікованого персоналу, який ми зберігаємо під час війни. Але питання відновлення роботи аеропорту стане можливим, коли буде вирішене питання безпеки польотів. Все це має вирішуватися на рівні державних та міжнародних авіаційних організацій - EASA , Украероруху, EUROCONTROL, Державної авіаційної служби України, інших органів. Якщо ви нас запитаєте, чи ми готові відновити роботу, то відповімо – так, ми постійно працюємо для того, щоб за відносно короткий термін, як тільки дозволить безпекова ситуація, відновити польоти. Але поки над Україною небо закрите для цивільних польотів", – пояснили сайту ТСН.ua в пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Літали і під час війни

Цікаво, що у квітні цього року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" було евакуйовано авіалайнер компанії SkyUp. Він успішно вилетів за кордон нашої держави.

В авіакомпанії не розголошують деталей евакуації, але запевняють, що це був єдиний їх літак, який через війну залишився в Україні.

"Ми евакуювали свій літак UR-SQP Boeing 737-800 на 189 місць з аеропорту "Бориспіль" (Київ) до аеропорту Ясси (Румунія). Це був останній борт із нашого флоту, який перебував в Україні. Якраз перед самою війною його розвернули на кордоні", – повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі компанії.

Також відомо, що під час війни зі Львова вилітав літак Wizz Air і турецький військовий літак з "Борисполя". Тобто поодинокі випадки польотів в українському небі були.

Відновлення польотів можливе, якщо стовідсотково забезпечити безпеку для пасажирів / Фото: РИА Новости

Надія на польоти є, але дуже мала

Експерти кажуть, що все ж відновлення авіаперевезень в Україні можливе, але з дотриманням усіх умов безпеки під час війни.

"Знаю, що у міністерстві працюють над цим питанням. Головна ціль – забезпечити безпеку для пасажирів, але поки вона не буде стовідсотково гарантована – відновлення польотів буде неможливим. Щодо аеропорту, то я не думаю, що ним може стати літовище Ужгорода. Там технічно злітна смуга не готова для того, щоб приймати регулярні рейси на літаках, якими користуються зараз більшість авіакомпаній. Там потрібно спочатку значно фінансово вкладатися в інфраструктуру аеропорту. Я гадаю, що йдеться про умовний аеропорт Львова, чи навіть Києва. Але це лише мої здогадки. Це надто складні речі при плануванні відновлення авіасполучення в умовах війни", – пояснив сайту ТСН.ua Андрій Гук, експерт з авіаційного права.

Що кажуть у Державіаслужбі

У Державній авіаційній службі України сайту ТСН.ua повідомили, що наразі не має підстав для надання коментарів стосовно заяв представників суб’єктів авіаційної діяльності про їх наміри.

"Отже за роз’ясненнями стосовно такої інформації просимо звертатися безпосередньо до заявників", - повідомив сайту ТСН.ua Олександр Більчук, голова Державної авіаційної служби України.

Він додає, що з метою забезпечення захисту цивільної авіації (далі – ЦА) наразі, відповідно до Загальної оцінки рівня загрози та ризиків авіаційній безпеці ЦА у межах території України та повітряного простору над нею, затвердженої наказом Державіаслужби від 04.07.2023 № 438, територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці.

Це пов’язано з наявністю на території України реальних загроз для повітряних суден ЦА та персоналу цивільних аеропортів/аеродромів, спричинених повномасштабним військовим вторгненням збройних сил російської федерації на територію України - обстріли населених пунктів, знищення цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури тощо.

"Покращення безпекової ситуації на території України не спостерігається, безпечні умови для перебування на об’єктах аеродромної інфраструктури та польотів повітряних суден ЦА в повітряному просторі України відсутні. Слід також зазначити, що наразі за поданням Генерального штабу Збройних Сил України шляхом видання повідомлення для пілотів встановлено заборону використання повітряного простору України для польотів усіх повітряних суден, окрім державних повітряних суден та польотів, що виконуються з дозволу Генерального штабу ЗСУ. Зважаючи на це, за інформацією щодо кількості евакуйованих літаків або таких, які можливо передбачається евакуювати в подальшому, пропонуємо звертатися до Генерального штабу Збройних Сил України", - повідомив ТСН.ua Олександр Більчук, голова Державної авіаційної служби України.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у небі над Україною помітили пасажирський літак: що про це відомо.

Читайте також:

Чи реально відновити цивільні авіаперельоти в Україні: відповідь Ігната

У Польщі літак впав на будівлю, в якій люди ховались від грози: 5 загиблих, багато поранених (фото)

"А якщо завтра полетимо? ": в аеропорту "Бориспіль" пояснили, на що хочуть витратити майже 52 млн грн