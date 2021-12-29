Відновленню руху після аварії з цистерною на трасі Київ-Чоп заважає негода

Сама вантажівка і досі на місці, її не прибрали, щоправда, вже витягнули з кювету.

На трасі Київ-Чоп на Львівщині, де в аварію потрапила фура, що перевозила пропан, загрози витоку немає.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Сама вантажівка і досі на місці, її не прибрали, щоправда, вже витягнули з кювету, вдалося це з другої спроби. Тягач, який приїхав вранці не зміг потягнути цистерну, тож викликали ще один. На під’їзді до місця аварії з обох боків досі кількакілометрові затори. Патрульні забезпечують реверсний рух. Тож водіям треба зважити на це.

«Було викликано евакуатор, який намагається дістати транспортний засіб, щоб було відновлено рух. Через великий наплив транспортних засобів на ділянці дороги утворився великий корок, тому ми намагаємося якнайшвидше дістати транспортний засіб, або відновити рух і не ускладнювати проїзду», - кажуть патрульні.

Аварія трапилася напередодні ввечері. 31-річний водій за кермом легковика не впорався з кермуванням і виїхав на зустрічну смугу просто під вантажівку з цистерною. Як виявилось згодом, водій легковика був п’яний, в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Уникаючи удару водій вантажівки взяв праворуч, кабіна з’їхала у кювет, а причіп з цистерною перекрив дорогу. Дивом ніхто не постраждав.

Всередині цистерни пропан, його везли з Польщі, поліцейські кажуть це щастя, що цистерна не розгерметизувалася і не стався витік, інакше могли статися вибух та пожежа, а зовсім поруч станція обслуговування вантажівок, де працює багато людей.

Приблизно за годину вантажівку мають забрати з траси, і можливо трафік буде жвавіший. Але невідомо, як швидко це вдасться зробити з урахуванням негоди. Нині падає дощ,який за мінус чотирьох вже одразу примерзає. Тож на дорогах подекуди слизько. Кригою скувало і тротуари. Автошляхи переважно посипані, але все ж стаються аварії, тож водіям треба суттєво зменшити швидкість, а пішоходам бути уважними.

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