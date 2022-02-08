Відома акторка Вітовська розповіла, як готується до ймовірного початку війни з РФ

Акторка вирішила, чим може бути корисна.
Акторка, заслужена артистка Ірма Вітовська розповіла, як готується до можливого вторгнення Російської Федерації до України.
Про це вона розповіла в ефірі інфотейнмент-шоу "Твій вечір".
Акторка каже: вирішила для себе, чим може займатися на випадок російського вторгнення, та де буде корисною.
"Коли я з'їздила на Донбас, коли я почала включатися в комунікацію з військовими, я для себе відповіла тоді... Різні варіанти, які можуть бути. У мене є чотири відповіді, чим я можу займатися. Якщо раптом... Треба говорити про це, як про доконану дію. Доконана дія - це тактична медицина, я теж можу (працювати - Ред.) як людина мистецтва - це така реабілітація десь, це певний супротив, і четверте - це навіть можливість загинути", - говорить українська акторка.
Як повідомлялося, Ірма Вітовська була шокована заявою Сніжани Єгорової про підтримку Путіна. Вона зізналася, що вони зі Сніжаною були близькими подругами, допоки у тої не з'явилися українофобні настрої.
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