Відома акторка Вітовська розповіла, як готується до ймовірного початку війни з РФ

Відома акторка Вітовська розповіла, як готується до ймовірного початку війни з РФ

Акторка вирішила, чим може бути корисна.

Акторка, заслужена артистка Ірма Вітовська розповіла, як готується до можливого вторгнення Російської Федерації до України.

Про це вона розповіла в ефірі інфотейнмент-шоу "Твій вечір".

Акторка каже: вирішила для себе, чим може займатися на випадок російського вторгнення, та де буде корисною.

"Коли я з'їздила на Донбас, коли я почала включатися в комунікацію з військовими, я для себе відповіла тоді... Різні варіанти, які можуть бути. У мене є чотири відповіді, чим я можу займатися. Якщо раптом... Треба говорити про це, як про доконану дію. Доконана дія - це тактична медицина, я теж можу (працювати - Ред.) як людина мистецтва - це така реабілітація десь, це певний супротив, і четверте - це навіть можливість загинути", - говорить українська акторка.

Як повідомлялося, Ірма Вітовська була шокована заявою Сніжани Єгорової про підтримку Путіна. Вона зізналася, що вони зі Сніжаною були близькими подругами, допоки у тої не з'явилися українофобні настрої.

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