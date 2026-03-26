Відома авіакомпанія заявила про відновлення польотів в Україну: як насправді

Авіаперевізник пояснив, чому шукав українських фахівців, а тепер вилучає матеріали.

Олександр Марущак
Wizz Air про відновлення польотів

Авіаперевізник пояснив, чому зявилося повідомлення про повернення додому / © Wizz Air

В Україні знов заговорили про можливість відновлення польотів для літаків цивільної авіації. У Мережі активно обговорюють повідомлення від авіакомпанії Wizz Air про те, що вони із радістю готуються до відновлення польотів в Україні.

Ймовірно, що йдеться про пошук персоналу, який виявить бажання літати до України. Для охочих вказано європейські міста, де вони зможуть познайомитися з командою авіакомпанії і ймовірно умовами праці.

Для привернення уваги на повідомлені зображений прапор України та написано «Україно ми повертаємось додому!».

«WIZZ із радістю готується до відновлення польотів в Україні. Стань одним із перших, хто дізнається про нові можливості, та особисто познайомиться з нашою командою на одному з найближчих заходів:

  • Берлін — 16 квітня

  • Прага — 17 квітня

  • Краків — 22 квітня

  • Варшава — 23 квітня

Реєструйся за посиланням — будемо раді зустрічі!»

Оголошення авіаперевізника

Офіційно компанія поки не повідомляла про наміри відновити польоти до України.

Що кажуть експерти про відновлення польотів в Україну

Експерти скептично ставляться до таких повідомлень враховуючи щоденні обстріли України з боку Росії. І особливо останній, коли противник атакував дронами Львів та Івано-Франківськ.

«Це нереально ні технічно, ні операційно, ніяк. Навіть, якщо це рішення компанія ухвалила вчора — летіти неможливо. Зараз можливі тільки рейси Київ-Тель-Авів, Дубай, Тегеран. А на закуску Київ-Москва, чи Донецьк… Вибачте, але це точно фейк», — розповів ТСН.ua Андрій Гук, експерт з авіаційного права.

Нагадаємо, що небо України залишається закритим для цивільних літаків вже п’яти рік.

Як пояснює все Wizz Air

Як розповіли нам у пресслужбу Wizz Air вони дійсно нещодавно проводили кампанію з набору персоналу.

«Єдиною метою цієї кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України», — роз’яснили у компанії.

Там зауважують, що наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, не можуть відновити діяльність в Україні.

«Водночас Wizz Air залишається відданою українському ринку та з нетерпінням очікує можливості повернутися, щойно це стане можливим. Ми щиро сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможемо відновити рейси й знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки. Ми прагнемо стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини, і запропонувати численні можливості для подорожей як українцям, так й іноземцям», — заявили у коментарі ТСН.ua у пресслужбі Wizz Air.

Там щиро перепрошують за можливі непорозуміння, до яких могла призвести їх кампанія.

«Усі матеріали вже вилучені з наших платформ. Ми переглянемо їхній зміст, щоб у майбутньому забезпечити максимально чітку комунікацію та уникнути подібних ситуацій», — повідомили представники авіакомпанії.

