Відома українка відзначила своє 95-річчя: у чому її секрет довголіття

Ніна Вірченко / © ТСН

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У Тернополі докторка фізико-математичних наук, авторка понад шести сотень наукових праць та дисидентка Ніна Вірченко відзначила свій 95 рік народження.

Найкраща подруга здала її НКВС, але вона пережила сибірські табори, переслідування, але вона вижила та ще донедавна викладала в Київському політехнічному інституті.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Павук.

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У невеличкій бібліотеці, у середмісті Тернополя, вітають видатну ювілярку рідні, друзі та місцевий хор «Заграва». Дев’яносто п’ять років її життя — це готовий сценарій для фільму про жінку-науковицю, яка вижила у сибірському таборі для політв’язнів, не покинула математику, відкрила світові видатного українського вченого — Михайла Кравчука, чиї роботи стали основою для створення першого комп’ютера, роками потерпала від переслідування і допитів «кадебістів».

Ніна Вірченко / © ТСН

«Я усе це переносила з гідністю українки, бо пам’ятала хто я така, Україна — все моє життя», — каже Ніна Вірченко, ювілярка-науковиця.

А почалося усе у тридцятих роках на Черкащині, коли ще школяркою, Ніна придумала собі псевдо, яке стало кредом усього її життя УЖМА: українка, жінка, математик, астроном.

«Я — дочка петлюрівського офіцера, я горджуся цим, батько ходив в бої за Україну і я разом з ним, це умовно, бо я була мала ще. Любила Україну, бажала їй добра і далі все життя жити, працювати для України», — каже Ніна Вірченко, ювілярка-науковиця.

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І, коли уже студенткою київського університету щиро розповідала однокурсникам про історію УПА та УНР, її найближча подруга здала дівчину НКВД. Ніну Вірченко засудили на десять років.

«Арешт, Іркутська область, та ще й спецтабори, лісоповал, слюда, і робота безконечна. Там я теж працювала, навчала дівчат навколо себе», — каже Ніна Вірченко, ювілярка-науковиця.

Своєї математики вона навчала скрізь — у таборах, пишучи формули на снігу. Після повернення з Сибіру — у школах глухих українських сіл; і пізніше, коли їй таки дозволили закінчити ВНЗ — усе життя викладала математику. І навіть, зараз, у похилому віці, каже її донька, коли робить вправи, то теж з математичним нахилом.

«Ми дуже гордимося тим, що мама до сих пір працює, викладає, тобто ми її перевезли до Тернополя з Києва і вона продовжує викладати у Київському політехнічному інституті, продовжує учити студентів по зуму. І це мабуть є секрет довголіття — любов до математики, любов до молоді», — каже Марічка Доценко, донька.

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А внуки зауважуть дисципліну: «Вона не така як інші бабусі, які інколи балують, граються, а вона така сильна, вона любить, щоб ми старалися і нам було важко і щоб ми від того вчилися».

Ніні Опанасівні дарують квіти та вишиванки, її вітають друзі та колеги з КПі, які усю святкову імпрезу дивляться у Києві в режимі онлайн. Науковиця каже, що математичної формули довголіття не вивела, але, мабуть, саме копітка праця над тим, що любиш, і є тим подовжувачем життя.

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