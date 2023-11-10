Відомі міністри та військові: гучні відставки, які сколихнули Україну восени

Восени інформаційний простір сколихнули гучні відставки міністрів та відомих військових керівників. Зокрема, посад позбулися Олексій Резніков, Ганна Маляр, генерал Ігор Гордійчук, генерал-майор Віктор Хоренко та Вадим Гутцайт.

ТСН.ua зібрав останні гучні відставки у Міністерстві оборони України та Кабміні.

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Олексій Резніков

Після скандалів із закупівлями 4 вересня Олексій Резніков офіційно повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України. Наступного дня Верховна Рада звільнила його із посади очільника оборонного відомства. На його місце призначили Рустема Умєрова, який до того обіймав посаду голови держфонду.

Приводом до відставки Резнікова стали скандальні закупівлі, які обурювали громадськість. Зокрема, на початку серпня 2023 року український журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування про те, що ціна військових курток для ЗСУ, закуплених Міністерством оборони 2022 року, зросла втричі під час доправлення до України. За даними розслідування, дорогою з Туреччини до України куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", а їхня ціна змінилася від $29 до $86 за штуку. Резніков заявив, що ці закиди не відповідають дійсності, і назвав журналіста "маніпулятором".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Резніков пропонує вихід"

Також під час його очолювання Міноборони спалахнув скандал навколо купівлі курячих яєць, які коштували 17 грн за штуку. Це підтвердила Державна аудиторська служба офіційно. Однак тоді ще міністр оборони Олексій Резніков назвав цей скандал замовною інформацією.

Не лише яйцями була заплямована репутація Резнікова.У червні 2023 року журналісти проєкту "Наші Гроші" оприлюднили чергове розслідування про закупівлі Міноборони. Йшлося про кевларові шоломи за завищеними цінами. За даними розслідування, у травні 2022 року Міністерство оборони закупило партію кевларових шоломів для українських військових по $468 за одиницю. Проте, у іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували $132.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков / Фото: Getty Images

Ганна Маляр

Після звільнення із посади міністра оборони Олексія Резнікова, відповідно до норм, позбулися посад усі його заступники. Зокрема, Ганна Маляр, яка також очолювала управління преси та інформації Міністерства оборони України. Це шокувало українське суспільство, оскільки Маляр була "обличчям" оборонного відомства. Вона коментувала і повідомляла про усі важливі події на фронті.

Однак, попри критику медіа за передчасні повідомлення, Маляр сама втрапила у скандал. Одна із останніх заяв колишньої посадовиці викликала обурення серед українців. Вона поширила неправдиву інформацію про звільнення українськими захисниками Андріївки на Бахмутському напрямку. Як згодом вона пояснила, така колізія трапилася через те, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами. На поширену інформацію одразу відреагували в Мережі та засудили передчасні заяви заступниці міністра.

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр / Фото: armyinform.com.ua

Генерал Ігор Гордійчук

У п'ятницю, 3 листопада, Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім. Богуна, який був призначений від 2016 року. На його місце прийшов полковник Євген Камалов.

Керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука прокоментував звільнення Героя України. Він написав на сторінці у Фейсбук, що військовому було важко повертатися до цивільного життя, а нова посада допомогла йому швидше адаптуватися.

У Мережі обурені його звільненням із посади начальника ліцею ім. Богуна. Користувачі називають таке рішенням несправедливим.

Згодом Гордійчук повідомив, що пішов на підвищення. Він став заступником начальника Національного університету оборони України імені Черняховського.

"Зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його увага. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав генерал на сторінці у фейсбук.

Ігор Гордійчук та Рустем Умєров. Фото: Ігор Гордійчук / facebook.com

Генерал-майор Віктор Хоренко

Ще одне звільнення, яке обурило українське суспільство - це відставка командувача Сил спеціальних операцій генерал-майора Віктора Хоренка. Це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Як розповів генерал, про своє звільнення він дізнався зі ЗМІ.

"Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався також із головнокомандувачем, який також мені пояснити цього не зміг. Повинні були подавати подання до головкома, але він мені відповів, що (ніхто – ред.) такого не робив... Не розумію, що сталося... Він (Залужний – ред.) мене викликав і запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я сказав, що я не володію інформацією", – прокоментував він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

Відповідаючи на запитання, чи може відставка бути пов’язана з якимось невдачами на фронті, Хоренко зазначив, що в розмові із Залужним про це не йшлося.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров прокоментував відставку Хоренка. Він зазначив, що генерал продовжить службу у Міністерстві оборони. За словами міністра, колишній командувач ССО "потрібен на певному напрямку".

"Учора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібен на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України", - написав Умєров у Мережі.

Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко / Скриншот із відео / Фото: скриншот з відео

Вадим Гутцайт

У четвер, 9 листопада, Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Напередодні до парламенту надійшла його заява про звільнення.

Торік Гутцайт потрапив у скандал через сексистські висловлювання. Він заявив, що "не дівчина, щоби його любили". Так він прокоментував ставлення деяких президентів олімпійських федерацій, які незадоволені його роботою в кріслі, яке він займає.

"Я не дівчина, щоб мене любити. І те, що деякі президенти федерацій мною незадоволені, це нормально. Але більшість мене підтримують і бачать, що міністр робить на своєму місці. І до війни - під час ковіду скільки було зроблено. Такого не було зроблено за останні 30 років, скільки зробив Гутцайт на посаді міністра за останні два роки", - сказав Гутцайт.

У соцмережі обурилися такою заявою Гутцайта. Ба більше, після цього скандалу він не став пояснювати неоднозначні висловлювання.

Колишій міністр спорту Вадим Гутцайт Facebook / vgytzait

Йому також закидають, що він провалив питання допуску до змагань росіян в окремих видах спорту, публічно підтримав колишнього президента НОК Сергія Бубку, який втік за кордон від початку повномасштабного вторгнення, провалив комунікацію НОК і Мінмолодьспорту, не зміг створити здорову атмосферу всередині національних федерацій.

Гутцайт майже рік писав заяву про звільнення з посади міністра, хоча наголосив на цьому у передвиборчій програмі перед виборами президента НОК. Джерела "Укрінформу" в НОК і Мінмолодьспорту повідомляють, що Гутцайт хотів зробити це одразу, але його "попросили зачекати".

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