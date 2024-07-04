Відомий астролог Влад Росс назвав дати знищення Кримського мосту

За його даними, знищення цієї споруди станеться вже незабаром.
Знищення мосту, який побудований між Росією та окупованим Кримом може статись протягом декількох найближчих місяців. Таку думку в інтерв'ю для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс.
"Бачу, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов`язані з Кримом. Знищення Кримського мосту здійсниться якщо не в липні, то точно восени", - каже Росс.
Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Покровському напрямку.
"За всіма показниками – переламним є 10-й місяць, - каже Росс. - Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов`язна з Покровськом. Якщо ворог його візьме – може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись як в свій час по Харківський області".
До цього Росс додає: "Нам все ж таки збирються дати F-16. Не виключено, що не за цього президента Америки. Щось повинно змінитись наступного року, коли нам нададуть всю необхідну техніку для контрнаступу".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше повідомлялось про те, що за прогнозом тарологині чекає на Україну в липні.
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