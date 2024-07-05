Відомий астролог Влад Росс назвав нову дату закінчення війни в Україні

Відомий астролог Влад Росс розповів, що є різні сценарії закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Влад Росс зазначив, що є два сценарії розвитку подій: "Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячій та супервеликій в травні наступного року або в травні наступного року вона завершиться".

Він зазначив, що багато може вирішитись у дзеркальну дату - 25.05.2025 року.

"Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен – це знак війни, Сатурн – повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно - коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що в 2030 році ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може продовжуватись неясна ситуація з територіями, кордонами", - сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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