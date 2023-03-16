Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, чи буде повторний напад з Білорусі: "Є такий собі пакт"

Нового наступу на територію України з Білорусі не буде.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua відомий астролог Влад Росс.

"Ймовірність дорівнює нулю. Коли я почув, як Піонтковський сказав, що з боку Білорусі буде наступ, я зрозумів, що він ніколи не відбудеться. Навіть якби вони сунулися, ми б їх дуже легко відбили. Тим більше, там все замінували стосовно всіх білоруських боліт. А піти по болотах ще й весною — абсолютно смішно і неправдоподібно. Тож наступ неможливий, особливо після того, як Лукашенко з’їздив у Китай за підтримкою Сі Цзіньпіна. Тепер Білорусь точно за жодних обставин не ввійде до складу РФ. Хитрий лукавий "картопляний барон" врешті-решт переміг Путіна. Навіть під час масштабної ракетної атаки 9 березня жодна ракета з території Білорусі не полетіла. Лукашенко після прибуття з Пекіна назвав нашого президента "гнидою". Є такий собі пакт про ненапад між Білоруссю та Україною. Тому ніхто з нас один на одного нападати не буде", - заявив Влад Росс.

Раніше повідомлялося, що росіяни планували масштабну провокацію на білоруському кордоні, організацію висвітлення цих подій нібито доручили пропагандисту Соловйову. Паралельно з цим у ЗСУ говорять про те, що ніяких угруповань з боку Білорусі немає для наступу.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс вважає, що в найближчі два-три місяці відбудуться кульмінаційні події у війні, яку розв’язав Кремль в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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