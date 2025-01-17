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Відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати можливого закінчення війни

Відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати можливого закінчення війни

Астролог Влад Росс не виключає того, що найближчим часом відбудуться серйозні зміни на фронті. Колаж ТСН.ua

За словами Росса, рік Змії дуже часто для Росії був вкрай складним та трагічним.

Березень та 5.05.2025 можуть стати вирішальними у війні Росії проти України – таку власну думку в коментарі для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

"Щодо 5.05.25 то можлива зупинка вогню, а потім зупинка воєнного стану. Мій давній прогноз – все повинно трапитись у травні. Мій прогноз може реалізуватись", - каже Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Влад Росс додає, що зміни не виключені і в березні. За словами астролога, за статистикою, рік Змії часто був періодом бурхливих, часом трагічних подій для Росії.

"В березні 1881 було вбито російського імпертатора Олександра ІІ, березень 1953 року - помер Сталін", - каже Росс.
Також він звертає увагу на те, що роком Змії був і 1917-й. В одному зі своїх інтерв’ю Влад Росс нагадав, що роками Змії були 1941 (напад Гітлера на СРСР) та 1989 (вивід радянських військ з Афганістану).

"Працює цикл Юпітера. Кожні 12 років він в зодіакальному знакі Близнюків. Це несе смерть та руйнування, руйнування для імперії", - каже астролог.

Та додає: "14 березня відбудеться місячне затемнення. Сатурн сходиться з Нептуном. Така ж ситуація була в листопаді 1989 року, коли відбулось падіння Берлинської стіни. 1989-й був роком Змії. В березні цього року відбудеться два місячних затемнення – 14 та 29. Сам Путін може зникнути без вісті". Росс не виключає, що "одна з веж Кремля захопить владу" в цьому році.

За словами астролога, не виключається, що гаряча фази війни може завершитись близько 5.05.25 – раніше або пізніше.

"А мирні домовленості можуть бути підписані восени. Липень, серпень, вересень – з’явиться більше шансів. А зараз буде можливість припинити вогонь, не виключається, що ситуація буде нагадувати АТО", - каже астролог.
Також він каже про те, що, незважаючи на заяви російської влади про те, що "України в 2025 році не буде", астрологічні прогнози кажуть про протилежне.

"У нас будуть британські, німецькі, французські миротворчі війська. Британські війська будуть захищати українські кордони поблизу Білорусі, поблизу Києва. Французські війська – поблизу Одеси", - каже Росс.

Ситуація найближчим часом

"Все, чим росіяни змогли нам відповісти – відбулось 15 січня (ракетно-дронова атака з використанням понад 100 повітряних цілей – Ред.)", - каже Росс.

Та резюмує: "Ми знищили їхнє авіаційне паливо, порохові заводи, купу ракет Х-101, Х-59, Х-69. Все, що у них залишилось, тим вони і вдарили по нам. Зараз у росіян нестача ракет, їм буде треба накопичувати. Думаю, що до дня народження Володимира Зеленського (25 січня – Ред.) вони будуть обстрілювати Україну, особливо – Кривий Ріг, де народився президент. З 22 до 25 січня можливі обстріли. Щодо подальшої можливої позиції Дональда Трампа, то можу сказати наступне: він категорично хоче зупинити війну. Америці війна не вигідна, війна вичерпує її ресурси". 

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