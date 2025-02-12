Відомий історик Тімоті Снайдер приїхав до Запоріжжя та розповів, що його вразило: фото, відео

У Запоріжжі відкрили навчальний заклад, який розташований під землею. Туди приїхав історик Тімоті Снайдер.

Навчальний заклад під землею відкрили у Запоріжжі. Він вже третій у регіоні, розрахований на тисячу дітей, які навчатимуться у дві зміни. Оглянути освітній простір на глибині 7 метрів приїхав відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Запоріжжі на уроках "Захисту України" діти вчаться працювати з безпілотниками. Вони тренуються літати на симуляторі і збирають дрони.

Дітей навчають роботі з безпвлотниками

В аудиторії "Січового колегіуму" діти вчаться рятувати життя. Курс з тактичної медицини проводить викладачка медичного коледжу. На столі манекен, на ньому відпрацьовують серцево-легеневу реанімацію, накладання пов'язок на силіконових муляжах ран.

Уроки з тактичної медицини

На глибину семи метрів, на уроки офлайн, у цю зміну вийшли понад дві сотні школярів. Тут на них чекав незвичайний гість – професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який від початку російського вторгнення підтримує Україну. Він цікавиться, як організоване навчання в укриттях. Багато питає про уроки історії.

"Для мене, як для історика, нічого немає важливішого, ніж школа і школа, де діти можуть бути разом фізично. Перед усім без історії молоді люди не мають поняття, ким вони є. Друге, треба розуміти, як важлива Україна є для цілого світу тому, щоб вміти це іншим народам пояснити. Третє і найважливіше для мене – історія дуже цікава", – каже Тімоті Снайдер.

Тімоті Снайдер в Запоріжжі

Від початку повномасштабної війни учні колегіуму навчались дистанційно, тож тепер радіють можливості нарешті побачити один одного. Разом із ними на уроках і учні з прифронтового Оріхова.

Нині ця школа – одне з найбезпечніших місць у Запоріжжі. До кінця місяця в регіоні за підтримки благодійників запрацюють ще дві школи-укриття. А загалом їх має відкритись 11.

Американського професора вразила українська школа: чого навчають дітей під землею в Запоріжжі

Нагадаємо, у Харкові відкрили новий підземний освітній простір для учнів ліцею залізничного транспорту та школярів Холодногірського району.

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