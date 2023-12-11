Відомий лікар і батько п'яти дітей у Рівному отримав повістку: чим усе закінчилося

У Рівному відомий лікар-анестезіолог обласної дитячої лікарні Павло Сільковський отримав повістку. Прийшовши до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), чоловіка відправили проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) попри те, що на його утриманні перебуває п’ять неповнолітніх дітей.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Фейсбук. У коментарі сайту ТСН.ua Павло Сільковський додав, що не мав наміру ні з ким сперечатися та ухилятися від служби.

“Я пішов туди зі своїми документами і все це пред’явив. Зі мною нормально спілкувалися, ніяких проблем не було. Але сказали, що я маю таки пройти медкомісію, а вже тоді будуть брати до уваги факт, що в мене п’ять неповнолітніх дітей. Це єдине, що мене трохи здивувало, бо раніше так само ходив у військкомат мій знайомий, теж багатодітний батько. Його документи прийняли до уваги і одразу дали відстрочку, на комісію не відправляли”, — розповів ТСН.ua Павло Сільковський.

Чоловік вже пройшов ВЛК і сподівається, що отримає відстрочку відповідно до закону.

"Я тільки в п’ятницю закінчив комісію, тому не міг той акт занести у військкомат. Буду бачити, що вони мені скажуть”, — розповів Павло Сільковський.

Чи правомірні дії військкомату

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua зазначила, що дотримуватися правил військового обліку мають усі без виключення призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають вони призову на військову службу.

“Правду кажучи, більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, в тому числі у разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо. І ТЦК СП, який в свою чергу може і не знати про наявність права для відстрочки, має всі підстави викликати чоловіка призовного віку для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК, а вже після буде розглядати питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки”, — розповіла Марина Бекало.

Тому такий випадок з лікарем є достатньо стандартною ситуацією, яка не повинна викликати занепокоєння, підкреслила адвокатка.

Якщо чоловік раніше не ставав на військовий облік військовозобов'язаних в 27 років або змінював місце проживання без постановки на військовий облік, не проходив ВКЛ, не поновлював свої облікові дані, то ТЦК СП має право викликати військовозобов'язаного для поновлення облікових даних.

“Для цього він витребує всі наявні документи та дані, які стосуються військового обліку. Наприклад, диплом про наявну освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я. Для цього військовозобов'язаного направляють на ВЛК”, — пояснила Марина Бекало.

Після проходження ВЛК та поновлення облікових даних, ТЦК СП має розглянути питання про надання відстрочки, якщо для цього є підстави.

“Відповідно для реалізації права на відстрочку, військовозобов'язаний має подати в ТЦК СП всі наявні в нього документи, які підтверджують право на відстрочку та бажано ще заяву про надання відстрочки. І в такому випадку чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації. А тому з боку ТЦК СП в даному випадку немає порушень профільного законодавства. Чоловік пройде ВЛК, надасть документи, що підтверджують утримання неповнолітніх дітей, та отримає від ТЦК СП право на відстрочку”, — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні пропонують криміналізувати ухилення від військового обліку та встановити фіксований термін служби по мобілізації.

Батько п’яти дітей у Рівному отримав повістку

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