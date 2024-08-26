Відомий нардеп утік з України і тепер гріється в Римі: новий скандал розлютив Мережу

Третій рік повномасштабної війни, кордони для чоловіків закриті, але не для всіх. Спочатку він загримів у скандал через напад на військового, потім зіграв на руку Кремлю і потішив путінських прихвостнів, а тепер утік з України – принаймні саме в цьому його підозрюють. Народний депутат Артем Дмитрук втік з України й одразу ж після цього йому підписали підозру.

Де зараз скандальний нардеп Дмитрук, як пояснює свої дії та що кажуть українські правоохоронці, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Дмитруку інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки. Про це повідомили у соцмережах Офісу генерального прокурора 25 серпня.

Нардепа в Україні вже нема і навряд він повернеться заради візиту до ДБР

"Народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього."

Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Його публічно викликали до Державного Бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дії і навіть дали обрати пану нардепу зручніший для нього день, на 10 ранку 29 серпня чи на 10 ранку 30 серпня?

"Як думаєте, який обере? Та от біда: нардепа ж в Україні вже нема і навряд він повернеться заради візиту до ДБР. Надвечір 25 серпня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук, ймовірно, виїхав з України. Нардепа нібито бачили вже в Молдові. Та що цікаво, підозру Дмитруку підписали якраз після того, як він накивав п’ятами, і тепер ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом Дмитруком."

В Одесі відпрацювала слідчо-оперативна група ДБР, наразі тривають слідчі дії. Також проведено обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетині кордону. А за даними джерел журналіста Михайла Ткаче, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і з того часу нібито не залишав межі України. А от 24 серпня 2024 року вилетів із Молдови рейсом Кишинів-Рим.

Що написав Дмитрук після втечі

Ну, а сам Дмитрук добре знав, що от-от отримає підозру і 25 серпня у своєму телеграмі почав заявляти ніби його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові, і українські спецслужби вимагають, аби молдовські колеги затримали його. Крім того, Дмитрук стверджував, що нібито існує наказ застрелити його під час затримання, а все це через його “гасударствєнную пазіцию”. Про це він написав 25 серпня.

“Итак, друзья! Прошли ровно сутки с тех пор, как власть дала всем службам личное указание искать меня, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту Православной Веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в свой жизни, и только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже, она очень интересная. Вернемся к состязанию службистов: «Кто первый поймает Дмитрука». Бегали вчера все и везде: гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрение не вручили. Разумеется, внаглую их никто бы и не пустил, как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было! Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем. Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили вброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось: истерика, крики, «срочно поймать и доставить в Украину». Вся Молдова на ушах! Что происходит? Украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направить весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту Веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается, наблюдаем. Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все! Господь с нами! Впереди нас ждет еще много интересного!”

Артем Дмитрук написав про свою втечу

Дійсно, попереду на нас чекає ще багато чого цікавого, адже в українців вже назріло багато запитань, зокрема про те, а як так вийшло, що підозру підписали лише після того, як Дмитрук виїхав, а не до? Тим паче, що про його плани неодноразово повідомляли, ну й відповідно, як цього могли не знати правоохоронці?

"Дочекалися звістки, що точно виїхав, і через день, як з ним і домовлялись, через рік як побив, через пять днів, як він сказав, що втече, красавчик Костін просто КРАСАВЧІК!! Ви нас за таких кретинів маєте, що навіть Путлер своїх за таких немає!!! Спочатку дали втікати, а потім почали догоняти.. класика. Підозра?! Через рік після скоєння правопорушення та одразу після втечі. Оце оперативність. А насправді злочин - допомога уникнути покарання. Це виглядає як неприкрите глузування над народом. У демократичній країні, де всі рівні перед законом, генеральний прокурор мав би піти у відставку. Не втік, а випустили. У вас совість є? Це по-вашому робота прокуратури?! Це службове недбальство."

Що кажуть про історію з Дмитруком військові

Відреагували емоційно на новину про втечу Дмитрука і військові.

“Як довіряти взагалі будь-яким органам в нашій країні? Дмитрука тупо відпускають, дають йому зїбатись з країни, хоча за нього більше року вже кричать, всі бачать шо він хуесос руснявий, лише органи влади не бачать, не бачить ніхто, не сбу, не поліція, не генпрокурор, не дбр, та всім ваще похуй. Як довіряти ? Кому ? Якщо я завтра на блокпосту буду з патронами 5.56, а не 223, мене відразу запакують, припишуть торгівлю зброєю і взагалі все на світі, а йобаний ворог який явно працює на русню, все ок, ніхто нічо не бачить, і ой а він шо зїбався з країни? Як так ммм ну злочин будемо перевіряти….. Як там казали, куди дзвонити коли вбиває поліція? А тут куди дзвонити куди кричати, коли країну зливають ті хто іі повинен захищати і будувати. таких дмитруков в нас дохуя, які мають нехуйову владу. Підари йобані”

Після цього відомий волонтер Ігор Лаченков запустив у своєму телеграмі опитувальник із питаннями а чи потрібно змінити генерального прокурора та голову прикордонної служби. Загалом участь у голосуванні взяли 232 902 українців, і лише 5 тисяч 244 людини проголосувало ні, ісі інші - підтримали заміну. Ну й дописав, що про все це думає і сам волонтер.

“Тупо дали втекти цьому чорту, в першу чергу повинні відповідати генеральний прокурор та голова прикордонної служби . Це вже сука набридло реально. Якщо ми зараз на це закриємо очі, то в нашій країні нічого взагалі не зміниться”.

"Отримав інформацію з власних джерел: 21.08.2024 в обід генеральному прокурору Костіну доповіли що жінка Дмитрука вже в Кишиневі поселилися в готель і вірогідніше всього він планує тікати. 21.08.2024 Дмитрук був ще в Києві але тоді підозру ніхто не підписав (а злили йому все і на наступний день зїбав з Києва в багажнику)."

Офіційної реакції на заяви Лаченкова наразі немає, але хотілося б, щоб це все ж прокоментували, адже факти скандальні. Хто і чому дозволив Дмитруку залишити країні?! Ну й вкотре нагадаємо про скандальний шлейф Дмитрука і чому українці так розлючені. Останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук у своєму телеграмі “наїхав” на українські війська, які проводять спецоперацію в Курській області, та звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими, став на захист пам’ятника Леніна та й в принципі написав все точно так, як любить Кремль і вєщає Скабєєва.

І до слова, після цього нардепа почали цитувати російські ЗМІ й висвітлювати його як бідного та нещасного.

Російські пропагандисти відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає

А от сам нардеп не бачить у своїх словах нічого такого, та от нюанс – звинувачувати, то він звинувачує, а де докази? Де відео, як українські військові нібито ображають цивільних чи мародерять? А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини – дуже багато, але Дмитрук їх, певно, не догледів, як і того, як російські солдати розвалюють свої ж магазини.

Третій рік повномасштабки. Дмитрук не хоче показати, що рашисти щодня творять в Україні?! ЩОДНЯ. Звісно, все це просто так не минулося: військові і прості українці закликали покарати нарешті Дмитрука, і питаються, чим же займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить фанат кремля і покровитель московського патріархату, що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами.

Власне, після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та щоб там не було, кожен, хто хоч колись і якось співпрацював із ворогом і це буде доведено – має відповісти за свої дії.

Але Дмитрук після звинувачень у нібито підготовці замаху на його життя подав заяву на заступника командира 14-го полку ЗСУ Євгена Карася, каже, що той вчинив кримінальний злочин. Але після чергової хвилі хейту та погроз у мережі Дмитрук почав жалітися, що приватні фірми не хочуть його охороняти, а йому самому нібито надходять погрози і все це, через його державну діяльність та політичні погляди.

Що відомо про діяльність Дмитрука

От ви чули колись про діяльність Дмитрука, крім оцих скандалів, які ми перерахували? Напишіть нам у коментарях – це дуже важливо. А от Дмитрук каже, що його нібито хочуть позбавити можливості займатися політичною діяльністю. Тобто, він такий увесь слуга народу в прямому значенні цих слів, адже з партії його давно виключили, а його хочуть позбавити можливості служити народу, тільки от питання, якому саме народу Дмитрук служить? Адже через усі скандали, в які він останнім часом загримів, його давно нарекли проросійським політиком й до того ж нагадаємо, що нардеп має почесне місце в базі “Миротворець” і фігурує там, як - провокатор і агент впливу РПЦ.

А ще він іподиякон УПЦ МП. А у лютому 2024 року вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла Музичука, якого СБУ затримала 9 лютого за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Так де ж тут служіння народу? Принаймні українському! Хоча сам Дмитрук зауважує, що ні з ким не співпрацює і кураторів немає. Але у 2023 році він на пару зі своїм колегою нардепом Олександром Куницьким просто посеред центру Києва напали на людину, а вже потім виявилося, що побитий - військовий.

Та от що цікаво, Дмитрук за це досі ніяк не покараний. Щоправда, у жовтні 2023 року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепів, проте знову ж таки, як ви розумієте, ані Дмитрук, ані Куницький не покарані.

"Це що, ок??? То чому Дмитрук дивується, що навіть комерційні компанії не хочуть надавати йому охорону? З таким-то почесним списком. І можливо, ми просто ще не все знаємо. Однак стало відомо, що 26 серпня президент Володимир Зеленський збирає нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України – про це він заявив у своєму традиційному зверненні до українців."

Нагадаємо, за фактом наявних даних щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України Дмитруком відкрито кримінальне провадження.

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