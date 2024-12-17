Відомий психіатр Глузман оцінив політику Зеленського: "Він винен сам у багато чому"

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман розповів, як він ставиться до президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці".

Семен Глузман зазначив, що він невдоволений політикою президента.

"Він думає, що його дуже люблять західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватись з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він у винен у багато чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман.

Психіатр та дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей із своєї команди.

"Я очікував, що він почне трохи чистити своє оточення", - сказав він.