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Відомий психіатр Глузман оцінив політику Зеленського: "Він винен сам у багато чому"

Відомий психіатр Глузман оцінив політику Зеленського: "Він винен сам у багато чому"

Семен Глузман

Семен Глузман розповів про своє ставлення до президента Зеленського.

Відомий громадський діяч, психіатр Семен Глузман розповів, як він ставиться до президента Володимира Зеленського. 

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці".

Семен Глузман зазначив, що він невдоволений політикою президента. 

"Він думає, що його дуже люблять західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватись з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він у винен у багато чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман. 

Психіатр та дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей із своєї команди. 

"Я очікував, що він почне трохи чистити своє оточення", - сказав він. 

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