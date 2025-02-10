Відомий український футболіст подарував квартиру родині з Бахмута

Родина з Бахмута отримала нову квартиру в Києві. Її подарував відомий футболіст. Що відомо?

Родина Петрових із Бахмута втратила в окупованому росіянами місті все своє майно. Їхній затишний і просторий дім спопелів під вогнем окупантів. Після понад двох років переїздів і пошуків нового місця родина з двома дітьми нарешті облаштувалася і розпочинає життя спочатку. У власній новій квартирі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Брати Петрови хизуються своїми спортивними здобутками. 8-річний Артур і 13-річний Олександр - обидва футболісти. Але в їхній новій кімнаті нагороди лише молодшого брата, бо старшого залишилися у Бахмуті.

З рідного Бахмута родина Петрових виїхала в травні 2022 року. Там залишили новий будинок, який придбали й відремонтували перед повномасштабним російським вторгненням.

Нагороди хлопців

"Великий, просторий, гарний, дуже багато мрій було, але не сталося, як хотілося", - каже Анна Петрова, переселенка з Бахмута.

Про те, що росіяни їхній будинок перетворили на суцільний попіл і брухт, вони дізналися вже в евакуації. Зараз живуть у Києві, але перед цим зробили чимало зупинок.

"Попали до наших друзів у Соледар. Коли до Соледара вже дійшла війна, поїхали до Чернігова, а звідти в Кам’янське, а з Кам’янського вже в Київ", - каже Олександр Петров.

Про все це родина розповідає вже в новій відремонтованій квартирі. І цьому завдячують своїм синам, які повернулися до тренувань, і їх взяли до футбольного клубу “Локомотив”.

У травні 2024 року відомий український футболіст Олександр Зінченко прийшов на одне з тренувань, щоб підтримати юних спортсменів, адже на той час їхній стадіон був ще напівзруйнований після падіння уламків російської ракети. Знав Зінченко і про те, що в клубі грають хлопці з Бахмута.

"Я побачив у них самих самого себе, тому що саме в такому віці я вирішив стати професійним футболістом і йти просто за своєї мрією. Тому я просто розумію, що вони двічі тікали від війни і живуть у не дуже добрих умовах. Просто захотілося дуже сильно допомогти", - каже Зінченко.

Олександр Зінченко

На стадіоні родина дізналася, що невдовзі житиме неподалік. Вони вже заїхали до відремонтованої чотирикімнатної оселі і тепер показують Зінченку, як облаштувалися. Футболіст наголошує: хоче, щоб цей його вчинок став прикладом для інших людей, які мають можливості, допомагати тим, хто цього потребує.

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