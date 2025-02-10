Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий український футболіст подарував квартиру родині з Бахмута

Дата публікації
Перегляди
1119
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Відомий український футболіст подарував квартиру родині з Бахмута

Родина Петрових

Родина з Бахмута отримала нову квартиру в Києві. Її подарував відомий футболіст. Що відомо?

Родина Петрових із Бахмута втратила в окупованому росіянами місті все своє майно. Їхній затишний і просторий дім спопелів під вогнем окупантів. Після понад двох років переїздів і пошуків нового місця родина з двома дітьми нарешті облаштувалася і розпочинає життя спочатку. У власній новій квартирі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Брати Петрови хизуються своїми спортивними здобутками. 8-річний Артур і 13-річний Олександр - обидва футболісти. Але в їхній новій кімнаті нагороди лише молодшого брата, бо старшого залишилися у Бахмуті.

З рідного Бахмута родина Петрових виїхала в травні 2022 року. Там залишили новий будинок, який придбали й відремонтували перед повномасштабним російським вторгненням.

Нагороди хлопців / ©
Нагороди хлопців

"Великий, просторий, гарний, дуже багато мрій було, але не сталося, як хотілося", - каже Анна Петрова, переселенка з Бахмута.

Про те, що росіяни їхній будинок перетворили на суцільний попіл і брухт, вони дізналися вже в евакуації. Зараз живуть у Києві, але перед цим зробили чимало зупинок.

"Попали до наших друзів у Соледар. Коли до Соледара вже дійшла війна, поїхали до Чернігова, а звідти в Кам’янське, а з Кам’янського вже в Київ", - каже Олександр Петров.

Про все це родина розповідає вже в новій відремонтованій квартирі. І цьому завдячують своїм синам, які повернулися до тренувань, і їх взяли до футбольного клубу “Локомотив”.

У травні 2024 року відомий український футболіст Олександр Зінченко прийшов на одне з тренувань, щоб підтримати юних спортсменів, адже на той час їхній стадіон був ще напівзруйнований після падіння уламків російської ракети. Знав Зінченко і про те, що в клубі грають хлопці з Бахмута.

"Я побачив у них самих самого себе, тому що саме в такому віці я вирішив стати професійним футболістом і йти просто за своєї мрією. Тому я просто розумію, що вони двічі тікали від війни і живуть у не дуже добрих умовах. Просто захотілося дуже сильно допомогти", - каже Зінченко.

Олександр Зінченко / ©
Олександр Зінченко

На стадіоні родина дізналася, що невдовзі житиме неподалік. Вони вже заїхали до відремонтованої чотирикімнатної оселі і тепер показують Зінченку, як облаштувалися. Футболіст наголошує: хоче, щоб цей його вчинок став прикладом для інших людей, які мають можливості, допомагати тим, хто цього потребує.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 10 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: 

Виїхали із Бахмуту та залишись без всього! Але для них сталося диво! Історія про те, як мрії збуваються!

Виїхали із Бахмуту та залишись без всього! Але для них сталося диво! Історія про те, як мрії збуваються!

Повʼязані теми:

Наступна публікація