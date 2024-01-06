Відомий військовий розкрив правду, чи готували “Азовсталь” до повномасштабної війни

Що відбувалося в Маріуполі за кілька днів до вторгнення.

Офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко розповів, чому саме “Азовсталь” стала місцем оборони Маріуполя та розвінчав гучний міф росіян про це місце.

В ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській він розкрив правду, чи готували металургійний комбінат до початку повномасштабної війни.

“Ні, це фейк вигаданий російськими пропагандистами. Вони ж почали казати про те, що готували роками, там були склади, лабораторії… Завод “Азовсталь”, завод Ілліча і “Азовмаш” були визначені як пункти оборони під час кінцевого планування умовно за два-три тижні до початку повномасштабного вторгнення. Коли вже зрозуміли, що накопичення військ велике і вторгнення буде”, — розповів Дмитро Андрющенко.

Наталя Островська та Дмитро Андрющенко / Фото: ТСН.ua

За його словами, тоді поступила задача зайняти оборону Маріуполя. Під час її планування військові виявили для себе основні опорні пункти та пункти управління.

“І це логічно, що там, де більше бетону і заліза, більше шансів оборонятися чи витримати артобстріл. До цього в принципі ніхто цього не планував тому що всі були впевнені, що оборона буде проходити по східним кордонам. Ніхто і подумати не міг, що через тиждень після початку повномасштабки доведеться обороняти місто з західної околиці”, — розповів Дмитро Андрющенко.

Військовий каже, що він та більшість його товаришів досі не розуміють, як великі міста з доволі великим населенням, як Бердянськ, Мелітополь і Генічеськ, росіяни пройшли за тиждень.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Військовий "Дипломат": росіяни йдуть нас знищувати, ґвалтувати, різати! Воюватимуть усі!

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