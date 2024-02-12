Відомий військовий висловив думку про зміну головнокомандувача ЗСУ: “У мене була зустріч з Сирським”

Сергій Філімонов, більш відомий на позивний "Філя" — новий 29-річний командир батальйону "Вовки да Вінчі". Він висловив думку про зміну головнокомандувача Збройними силами України.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній військовий розповів, що критика цивільних у цьому випадку недоречна.

“Зараз було змінено головнокомандуючого. Валерій Федорович Залужний — це дуже велика людина. Для нашого батальйону він взагалі як батько. Це людина, яку дуже поважав “Да Вінчі” — людина, яку дуже поважаємо ми. І я вважаю, що завдяки йому ми і маємо країну зараз. Бо якщо б не він, я не знаю, хто впорався в той момент з тими викликами. Але зараз головнокомандуючим став Сирський. І цивільні, в основному цивільні, починають критикувати якось, розганяти нездорові історії. Це не їхня справа, я скажу так”, — вважає Сергій Філімонов.

За його словами, саме військові, а не цивільні, мають і будуть говорити, якщо в армії будуть великі проблеми.

Сергій Філімонов розповів, що познайомився з Олександром Сирським в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“У перші дні мене набрали з Сухопутних військ. При тому, що підрозділ “Гонор” не відносився ні до кого. Мене запросили на зустріч з Сирським. Зрозуміло, що в мене був досвід деякий, але по факту я звичайний хлопець, в якого 150 людей, трошки зброю десь взяли, трошки вдягнулися. Він зі мною поспілкувався і спитав, чи можете ви взяти цей напрямок, чи можемо ми на вас розраховувати, що вам для цього треба. Для мене тоді було здивування, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні задачі”, — каже військовий.

Він вважає думаю, що саме це дуже вплинуло на оборону Києва. Надалі їхній батальйон виконував задачі за наказом Сирського.

“Я тоді дуже заповажав Сирського. А далі наш батальйон довгий час перебував в особистому резерві Сирського. І ті задачі, які ми виконували, виконували по його наказу. І тому нас переміщали по фронту, там, де було найважче. Тому я скажу, що точно не треба зараз дуже хвилюватися і казати, що “ми програли, нас всіх вб'ють”. В першу чергу треба йти до ТЦК, або краще “Вовки Да Вінчі”, і готуватися воювати”, — розповів Сергій Філімонов.

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