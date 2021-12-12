Відомо, хто представить Україну на конкурсі для жінок-візочниць "Miss Wheelchair World" в Мексиці

Відомо, хто представить Україну на конкурсі для жінок-візочниць "Miss Wheelchair World" в Мексиці

Попри страшний діагноз, українка виховує двох дітей, пише романи та вірші, представляє ЮНЕСКО, а ще - є засновницею благодійного фонду для людей з інвалідністю.

В Україні обрали переможницю національного етапу всесвітнього конкурсу краси та розуму для жінок-візочниць "Miss Wheelchair World". Корону та путівку на змагання до Мексики отримала Христина Сирова-Ковалишин із Бурштина, що на Прикарпатті.

Невиліковна хвороба прикувала красуню до візка, однак це не заважає їй жити повноцінним життям і навіть допомагати іншим, йдеться 11 грудня в сюжеті ТСН 19:30.

Христина описує свою коронацію як "Miss Wheelchair World" від України як один з найурочистіших моментів у житті.

Цьогоріч через пандемію конкурс вирішили проводити онлайн (заради безпеки конкурсанток). Зріст, талія, колір волосся - на це журі не зважало. Визначальним критерієм стали соціальні проєкти, які жінки хочуть втілити у життя.

"Ми спиралися зараз на те, що хочуть наші кандидатки змінити в Україні, в світі. "За мир в усьому світі" - це ні про що. Тому ми просили їх подумати над тими соціальними проєктами, які б вони хотіли реалізувати", - розповідає організаторка конкурсу Уляна Пчолкіна.

Табір психоемоційної реабілітації для всіх, хто пережив важке потрясіння, - ось яку мрію озвучила Хритистина. Йдеться і про вимушених переселенців, і про тих, хто важко переніс COVID-19 чи втратив рідних. Повертати до життя, за задумом Христини, їх мають психологи, дієтологи, йога-тренери та навіть візажисти.

"Цей проєкт впродовж семи днів має струснути людину. Допомогти зробити цей перший крок, аби переступити біль у напрямку до щасливого, іншого життя", - пояснює вона.

В Україні вперше обрали переможницю національного етапу всесвітнього конкурсу серед жінок-візочниць

Конкурсантка знає, про що говорить, адже їй самій такої підтримки колись бракувало. Спортсменка, танцюристка, відмінниця у школі була ще підлітком, коли їй діагностували прогресуючу м'язеву дистрофію - в Україні люди з таким діагнозом вважаються приреченими.

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Медики пророкували Христині повну нерухомість, і в 27 років дівчина вже не могла ходити. "1,5 року це були депресії і моя особиста квартира. Мені знадобилося 1,5 роки, щоби просто вийти на візку у місто, щоб мене на візку побачили інші. Аж поки не зрозуміла - життя вже зараз, а не десь потім. Сама викарабкувалась", - ділиться досвідом конкурсантка.

Попри страшний діагноз, Христина зустріла своє кохання. Тепер у них двоє дітей. Жінка пише романи та вірші, стала представницею ЮНЕСКО та створила благодійний фонд роботи з людьми з інвалідністю. Нині усе це їй доведеться суміщати ще й з підготовкою до "Miss Wheelchair World", який наступного року відбудеться в Мексиці.

"Ми будемо готувати її, щоб, по-перше, вона почувалася впевнено. Ліпити з Христини вже щось важко - бо вона цілісна, розвинена особистість, в неї така магічна енергія - я зачарована нею давно", - додає Пчолкіна.

А соціальний проєкт, завдяки якому Христина виборола корону, має запрацювати вже навесні, аби на конкурсі у Мексиці вона змогла презентувати його перші результати.

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