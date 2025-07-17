Відомий банк оновив свій застосунок: які послуги можна отримати без комісії

Райффайзен Банк оновив свій застосунок. / © ТСН

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Попередні п’ять років перевернули наше життя з ніг на голову. Спочатку — пандемія коронавірусу, потім — повномасштабна війна. Те, що колись було просто зручністю, стало необхідністю. Ми навчилися працювати, купувати, спілкуватися, не виходячи з дому. Тепер, щоб мати свою справу, не обов'язково відкривати офлайн-магазин — бізнес переїхав в онлайн, сервіси — у смартфон. Телефон – це і банк, і каса, і навіть кабінет лікаря, бо сьогодні все має бути миттєвим, інтуїтивним та зрозумілим з першого кліку. А ще — безпечним. Повітряні тривоги дедалі частіше застають нас зненацька, навіть під час звичайного походу в магазин, банк чи на пошту. Тож онлайн-застосунки стали не просто зручністю, а й способом убезпечити себе.

Українці активно користуються цифровими застосунками

Коли увесь світ у кишені — це зручно не лише для молоді. Літні люди, маломобільні, ті, хто не може або не хоче кудись бігти, можуть зробити все з дому — замовити продукти, оновити гардероб, придбати нові гаджети, оплатити комуналку, штрафи, поповнити рахунок і не тільки. Ми розпитали українців, якими мобільними додатками вони користуються найчастіше.

Серед найпопулярніших — додатки для оплати транспорту, служби таксі, онлайн-супермаркети і державні сервіси.

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Зручність і час — ось що цінують українці. За даними Асоціації рітейлерів України, обороти торговельних мереж України демонструють динамічні коливання за останні роки. У 2021 році, до початку повномасштабної війни, сукупний оборот торговельних мереж становив 1,44 трлн грн.

У 2022 році, на тлі воєнних дій, показник знизився на майже 300 млрд грн. Проте у 2023 році ринок рітейлу продемонстрував вражаюче відновлення – загальний оборот зріс до 1,54 трлн грн, що не лише перевищило довоєнний рівень, а й стало рекордним показником.

Україна — цифрова держава. Саме тому свого часу сервіс "Дія" викликав справжній фурор. Мільйони українців отримали доступ до державних послуг просто зі смартфона. І це не перебільшення! Паспорт, водійське посвідчення, податкові документи, реєстрація ФОП, соцдопомога, сплата штрафів і навіть одруження — все в одному додатку. Не дивно, що такий інструмент захотіли отримати кілька європейських країн, країни Азії та Африки.

Українці користуються банківськими застосунками

Світ став цифровим, і банки теж. У середньому в українця на телефоні встановлено від трьох до п’яти банківських додатків. Це означає одне — люди хочуть мати під рукою фінансові сервіси й обирати те, що зручно саме їм. Так покращується і полегшується їхнє життя. До слова, за рівнем діджиталізації банківської сфери Україна часто випереджає багато країн Європи. Те, що в нас робиться за кілька кліків, у ЄС часто досі потребує очікування у декілька днів або тижнів чи візиту до відділення.

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Ми дізналися, якими послугами у банківських застосунках українці користуються найбільше. Перш за все, це перекази коштів з картки на картку, а ще — оплата комунальних послуг, купівля квитків на потяг і донати для Збройних Сил.

MyRaif від Райффайзен Банку

Людям потрібна простота. Надійність. А ще – трішки вигоди. І якщо додаток не допомагає жити зручніше, він не має шансів. Саме так подумали і в Райффайзен Банку. І створили MyRaif — новий додаток, який задовільнить потреби всіх українців. Сучасний. Вигідний. Надійний. Для щоденного життя.

Безпека – на першому місці. Банк використовує сучасні технології захисту, щоб дані й гроші були під надійною охороною. Можна спокійно користуватись, все продумано до дрібниць.

"Насправді, інтерфейс взаємодії досить простий, але "під капотом" цього лежать складні криптографічні речі, які убезпечують, в першу чергу, дані і гроші клієнта", — каже Віктор Манзар, директор департаменту ІТ-розвитку цифрових каналів продажів та взаємодії з клієнтами Райффайзен Банку.

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До слова, користуватись MyRaif не тільки зручно, а й вигідно, бо там перекази з картки на картку будь-якого банку без комісії, оплата комуналки, поповнення телефону, зняття готівки у банкоматах будь-якого банку на території України — усе без комісій.

"Чому ми зробили мобільний застосунок не лише зручним, а й вигідним? Бо 70 відсотків українців полюблять безкоштовний щоденний банкінг", — каже Олександр Мазур, директор департаменту цифрових каналів Райффайзен Банку.

І це ще не всі переваги додатку:

Немає комісій — перекази на картки будь-якого банку, через IBAN, оплата комуналки, поповнення телефону, зняття готівки у банкоматах будь-якого банку на території України — усе без комісій.

Кешбек до 20% — щомісяця можна обирати дві категорії з шести й повертати частину витрачених коштів.

Депозити — у гривні, доларах та євро з можливістю відкриття депозитів за вигідними ставками та повним онлайн-управлінням.

Віртуальні картки — можна відкривати за кілька хвилин.

"Смачні" пропозиції — щомісячні акції: від вигідного валютного курсу до підвищених ставок на депозити.

Надійний захист – сучасні технології шифрування та аутентифікації гарантують безпеку особистих даних і транзакцій.

Переваги застосунку MyRaif

"Також у застосунку можна відкрити кредитну картку з пільговим періодом 100 днів. Це реально найбільший пільговий період на ринку України. Так, є щомісячні платежі, але вони є у всіх кредитних карток", — додає Олександр Мазур.

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Щомісяця у MyRaif зʼявляються неймовірні пропозиції для клієнтів: від валюти за найкращими курсами на ринку до депозитів з привабливими умовами і безкоштовними переказами з картки на картку по кредитним карткам. Це так звані промоакції тривалістю від 1 до 7 днів із максимально вигідними умовами на ринку.

"Валютний курсопад — це наша фішка. Кожного місяця ви можете придбати валюту за курсом нижче ринкового, всього декілька кліків", — ділиться Олександр Мазур, директор департаменту цифрових каналів Райффайзен Банку.

Олександр Мазур

Крім того, кожного місяця користувачі можуть обрати 2 категорії кешбеку з 6 на вибір та отримувати до 20 відсотків вигоди щомісячно.

Аби створити такий успішний продукт, команді довелось добряче попрацювати.

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"Команди працюють над тим, щоб сформувати гіпотезу, поспілкуватися з клієнтами до того моменту, як почати розробку. Вони розуміють або стараються зрозуміти, де можна зробити так, щоб клієнту стало краще. І клієнт в першу чергу отримав той сервіс, на який він розраховує. Після того як проходить цей етап, вже починається розробка і фінальною частиною розробки є бета-тестування", — каже Віктор Манзар, директор департаменту ІТ-розвитку цифрових каналів продажів та взаємодії з клієнтами Райффайзен Банку.

Віктор Манзар

Бета-тестування — це наче передпоказ фільму, але для додатку. Ви вже можете приєднатися до нього самі. Тут можна погратися з новими фішками, ще до офіційного релізу, і, головне, поділитися своїми враженнями. Що сподобалось? Що хотілося б змінити чи покращити? А може, щось настільки круте, що хочеться аплодувати стоячи? Усе це можна написати, і ваша думка точно буде почута! А ще у MyRaif щомісяця зʼявляються нові фішки та покращення, щоб додаток залишався зручним, сучасним і відповідав тому, що реально потрібно людям. Усі оновлення виходять з поясненнями, аби одразу було зрозуміло, що змінилося та як це використовувати.

"Він побудований фактично безшовно для користувачів. Тобто, коли людина прокидається зранку і у нього в маркетах налаштоване автоматичне оновлення всіх додатків, він прокинеться і буде мати у себе в смартфоні нову версію, яка скаже про те, що у нас вийшли нові крутезні фічі. І в групі-ком’юніті, де ми збираємо зворотний зв’язок, буде анонс про те, що нова версія доступна, будь ласка, спробуйте, і конкретний перелік того, що буде нового, де можна спробувати, де можна дати зворотній зв’язок. І таким чином ми збираємо інформацію від наших користувачів на етапі, коли вже готується цей функціонал у маси", — каже Віктор Манзар, директор департаменту ІТ-розвитку цифрових каналів продажів і взаємодії з клієнтами Райффайзен Банку.

Найбільший біль клієнтів, кажуть у банку, це мати одразу 2 додатки. Один додаток — MyRaif, інший додаток — Raiffeisen Online. І для того, щоб це змінити, старий Raiffeisen Online буде виводитися з експлуатації. Перехід усіх користувачів до єдиного застосунку вже триває і має закінчитися до кінця року.

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Понад 2 мільйони українців вже зареєструвалися в MyRaif. Це зручний сервіс, що розвивається разом зі своїми користувачами. Він створений для сучасних споживачів, які цінують час, гроші та безпеку.

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*Партнерський матеріал спільно з Райффайзен Банком