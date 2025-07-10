Відомий військовий назвав неочікувану дату закінчення війни в Україні: є кілька умов

За окремими розрахунками, наземного ресурсу техніки у Росії може вистачити лише на декілька місяців / © ТСН

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На середину липня низка експертів прогнозували настання суттєвої механізованої кризи у російської армії, проте керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вчора заявив, що Росія накопичує запаси та ресурси для ведення інтенсивних бойових дій щонайменше до 2027 року.

«Тобто ресурси накопичені були до кінця 2025-го року, зараз накопичуються ресурси на весь 2026-й рік інтенсивної війни, такої як зараз», — зазначив Коваленко.

За його даними, здатність Росії продовжувати війну залежить від низки чинників. Серед них підтримка з боку КНДР, яка постачає зброю та може продовжувати це робити, імпорт технологій з Китаю та відсутність жорстких санкцій зі сторони Заходу.

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Своєю чергою, військовий та політолог Кирило Сазонов в коментарі для ТСН.ua про нинішній механізований потенціал Росії каже наступне: «У російської армії вже є дефіцит техніки (важкоброньованої наземної — Ред.) і його всі бачать. Росія виготовляє недостатньо танків, а втрачає значно більше. Протягом останнього року вони точно займаються тим, що збирають з хламу, який залишився на складах, техніку. З трьох танків збирають один. З кожним місяцем залишається все менше якісного хламу».

Та уточнює: «Використовують вже навіть танки Т-62 (вони виготовлялись в СРСР з 1962 до 1975 року — Ред.). Це про багато чого каже».

Також Кирило Сазонов звертає увагу на велику кількість саме піхотних штрумів.

«Ми бачимо по характеру бойових дій, що дуже багато саме піхотних штурмів. Ворог розуміє, що через застосування дронів його техніка одразу потрапляє під приціл. Це пріоритетна мішень. Ми бачимо, що механізовані штурми стають рідкістю, а коли починаються, то наші пілоти «вибивають» техніку дуже швидко», — каже військовий.

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І наводить показовий приклад: «Десь тиждень-два тому було намагання провести великий механізований штурм на Покровському напрямку. Було 24 одиниці російської техніки, залишилось — чотири. Інша техніка була знищена».

Росії вже допомагають технікою

«Росія вже отримує техніку з Північної Кореї, снаряди. Без цієї допомоги, мені здається, у них все було б значно гірше. Безкінечних ресурсів та виробництва у них немає, але вони шукають спосіб закупляти стару радянську техніку в інших країнах, в Північній Кореї, можливо — в Китаї», — каже Кирило Сазонов.

Та робить такий військовий прогноз: «Якщо все, що є в наявності, вони будуть кидати «в топку», на штурми, то восени це може закінчитись. Якщо будуть економити, як роблять це зараз, то вистачить на більший час. Як бачимо, зараз активно використовують піхотні штурми, на мотоциклах, на автівках. Завдяки дронам війна багато в чому змінюється. Танк і бронетехніка — не такі вже королі поля, як це було написано у військових доктринах десятирічної давності».

На думку Кирила Сазонова, з урахуванням всіх цих обставин є шанси, що активні бойові дії з боку Росії можуть тривати до настання осіннє-зимового періоду.

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«Я вважаю, до кінця осені, плюс-мінус два місяці і будуть серйозні перемовини. Можливо, це буде у листопаді, можливо — раніше, можливо — під Новий рік або у лютому. Це залежить від цін на нафту, золото та стану російської економіки, від санкцій, інтенсивності бойових дій та навіть від погоди», — каже Сазонов.

Він не виключає, що може відбутися розмежування по лінії боєзіткнення.

Чому Росія вірить у досягнення своїх цілей

На це питання Кирило Сазонов відповідає так: «Дуже потужно працює їхня пропаганда. Росіяни не вірять у свої втрати, а вірять телевізору. Я вважаю, що до верхівки влади в Росії доходить досить хибна інформація, перебільшена. Згідно з їхніми даними, Росія постійно перемагає, а безумні втрати несе саме Україна. Це дає у них результати та викривляє сприйняття реальності».

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