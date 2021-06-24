Відпочинок батьків без дітей: у світі набирає популярності новий тренд, психолог розповів про користь

Українці ж просять в туристичних агенцій бронювати їм готелі, де немає росіян.

Перезавантажитись. У світі дедалі популярнішим стає відпочинок батьків без дітей. Готелі по всьому світу навіть переорієнтовуються на двоспальне ліжко, ресторани і бари "16+".

Про це 24 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Аеропорт "Бориспіль". Щодоби із сотня чартерів, якими українці вирушають на відпочинок. Термінал переповнений туристами, які тягнуть багаж, візочки і дітей. Свій відпочинок без дітей опитані нами батьки не уявляють.



Що можна і варто відпочивати без дітей досвідом ділиться родина Хорошилових.

"Поліні було 10 місяців, я вже ходила до психотерапевта і зрозуміла, що мамі потрібен відпочинок, аби налагодити контакт із собою. Бо це досить серйозна зміна в житті", - каже Олена Хорошилова.



Донечка залишилася з татом на цілий тиждень. Нині в родини є 4-місячний синочок і коли він підросте, розглядають варіант - залишити їх на бабусь і гайнути відпочити вже вдвох.

Новини світу: все більш популярним стає відпочинок батьків без дітей

Батьківство - це робота, яка потребує відпустки, пояснює психолог. У самостійні мандри не те, що можна, а потрібно вирушати, щойно дитина стає самостійнішою. В ідеалі, каже, так робити по кілька разів на рік і днів так по 10.

"Я уявляю, як я скажу дитині: ви їдете в село, а ми з татом на море - образливо звучить", - каже кореспондентка ТСН.

"А якщо сформулювати: ви відпочините у бабусі, поїсте черешні. А ми з татом подивимося міста і якщо там класно, звозимо тоді і вас", - каже психолог Денис Лавриненко.



Що дорослі потребують відпочинку без дітей і від дітей - це тренд, який набирає популярності. Чимало готелів уже почали переформатовуватись. Деякі чи не повністю стають "лишень для дорослих". Ось як цей у Домінікані.



"Ось тут умовний розділ. Дорослі можуть переходити і на іншу частину, там де люди з дітьми. А от люди з дітьми можуть переходити на частину без дорослих, тільки без дітей. І от ця опція, відпочивати без дітей, коштує дорожче", - кажуть в готелі.



У турагенції відзначають, що переплачувати, аби відпочивати там, де під боком не плакатимуть, не верещатимуть, не гарцюватимуть, наші туристи поки що не готові. У більшості запит на інше.

"Коли приходять бронювати готель, то кожен другий хоче, щоб там не було росіян", - каже директор туристичного агентства Максим Дереза.

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