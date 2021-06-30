Відпочинок у Кирилівці: що пропонують на курорті та які ціни у 2021 році

Відпочинок у Кирилівці: що пропонують на курорті та які ціни у 2021 році

Приїжджих запрошують відвідати незвичайний дельфінарій, один з найбільших в Європі аквопарків, а також зайнятися екстремальним відпочинком.

Календарне літо в розпалі. Тому українці, не втрачаючи часу, атакують курорти. Крім інших, попитом користується селище Кирилівка, що у Мелітопольському районі Запоріжської області, на Азовському морі. І неспроста, адже там є один з найбільших в Європі аквапарків, а також понад 500 баз відпочинку.

ТСН.ua дізнався, що пропонують туристам у Килилівці і в яку ціну їм обійдеться відпочинок.

Інфраструктура та житло

Після незаконної анексії Криму в Кирилівці стало більш людно. Курорт щорічно відвідує близько мільйона туристів. Тому в сезон берегова лінія, яка, до слова, протяжністю в 57 кілометрів, може бути перевантажена туристами. Через що місце на пляжі доводиться займати з самого ранку.

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Саме ж селище складається відразу з декількох курортних зон: власне, самої Кирилівки, Федотової коси, Царського села, а також коси Пересип і колись рибальського хутора Степок.

Розміститися приїжджі можуть у приватному секторі, в номерах готелів і на турбазах. Ціни в них стартують від 400 гривень і формуються в залежності від зручностей і наповнення номерів.

Перевагою є те, що турбази в Кирилівці розташовані в пішій доступності від моря. А деякі з них - безпосередньо на береговій лінії та мають свій, відокремлений від загального пляжу, вихід до води.

"Ми розташовані в центрі Кирилівки. У нас є номери типу "Люкс" і "Стандарт". У звичайних номерах є телевізор, холодильник і кондиціонер. Загальні зручності у дворі. Такий номер коштує за добу 400 гривень. "Люкс" зі своїм туалетом і душем за добу обійдеться в 700 гривень. До моря від нас йти три хвилини", — розповіла ТСН.ua адміністраторка одного з готелів Марина.

Де відпочити та що подивитися у Кирилівці

Більшість розваг зосереджені саме в центрі Кирилівки: там для туристів працюють бари, ресторани, дискотеки та продуктові магазини. Відвідувачів приймає і луна-парк. На його території працюють понад 30 атракціонів, а також тир, батут, кінотеатр і заклади громадського харчування.

Крім теплого Азовського моря, розважитися в Кирилівці можна в одному з найбільших в Європі аквапарків. На його території встановили 16 атракціонів для дорослих та 18 — для дітей. В аквапарку є бар, ресторан, піцерія, а також кілька кафе. Відвідування зони відпочинку охочим обійдеться в 500—580 гривень.

Поруч з аквапарком працює і дельфінарій. За шоу одночасно можуть спостерігати майже 900 осіб. Адміністратори закладу кажуть, що в водній виставі беруть участь квартети морських котиків, а також дельфінів, які занесені до Червоної книги. Участь у розважальній програмі беруть і самі глядачі, які стають асистентами акторів. Квиток на виставу коштує 200 гривень. Ще дві сотні доведеться віддати за фото з дельфіном та 1000 — за спільне купання.

Для туристів, які хочуть оздоровитися на курорті є лікувальні грязі. Таку послугу надають у санаторії "Кирилівка". Вибрати матеріал і саму процедуру допоможуть працівники пансіонату.

А любителям екстремального відпочинку варто відвідати Федотову косу. Там на прокат здають дошки для заняття віндсерфінгом та кайтбордінгом. На косі також функціонує безліч баз відпочинку і готелів, є дискотека, ресторани та бар.

На чому можна дістатися до Кирилівки

Залізничної станції в Кирилівці немає. Тому добиратися до селища доведеться на маршрутках і автобусах. Туристів вони забирають з великих міст України. Перевізники кажуть, що автомобілі обладнані кондиціонерами та телевізорами, що має полегшити та скрасити шлях.

Зі столиці в селище шлях неблизький — їхати доведеться близько 12 годин, з Харкова — вісім, з Полтави — сім, з Дніпра — п'ять, із Запоріжжя три години.

Вартість проїзду варіюється від відстані: в середньому дорога обходиться в одну сторону у 200—650 гривень.

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