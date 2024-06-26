Відпочинок в Україні: скільки коштує поїхати в Одесу та чи можна купатися (фото)

Як доїхати до Одеси та скільки коштує проживання в готелі.

Поїхати в Україні відпочивати можна до Одеси. Море українцям через повномасштабну війну фактично доступне лише тут. У місті вже відкрили пляжний сезон попри небезпеку, яка зберігається.

Чи можна купатися на пляжах Одеси, де зупинитися, як доїхати до міста та скільки це коштуватиме, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чи можна купатися в Одесі

Пляжний сезон в Одесі офіційно розпочали 8 червня. Наказ про доступ людей до моря обласна військова адміністрація підписала спільно з командувачем Оперативного стратегічного угруповання військ “Одеса”.

Для купання першим відкрили пляж “Кателон”. Список зон для купання поступово доповнюється після проведення перевірок. Загалом планується відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Пляж в Одесі / Фото: "Суспільне"

Туристичний сезон 2024

Цьогорічний туристичний сезон в Одесі має бути успішнішим за торішній. Такий прогноз дав директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Оскільки через підрив дамби Каховської ГЕС торік пляжі в Одесі почали відкривати лише після 20 липня і для відвідування тоді були доступні лише шість локацій.

Пляж в Одесі / Фото: Олег Кіпер

Як доїхати до Одеси

Дістатися Одеси можна на власному автомобілі. Дорога з Києва складе понад п’ять годин. Зі Львова можна доїхати на море за 11 годин. З Дніпра до Одеси — майже сім годин.

Доїхати до Одеси також можна потягом. Вони курсують щодня з усіх великих міст України. Втім про квитки варто подбати завчасно, у сезон їх швидко розкупають.

Пляж в Одесі / Фото: "Суспільне"

Дорога з Києва до Одеси на потязі займає понад дев’ять годин. Найдешевший квиток із на сайті “Укрзалізниці” коштує 283 грн. Зі Львова до Одеси їхати в поїзді доведеться майже 11 годин. Квитки коштують від 224 грн. Дістатися Одеси з Дніпра на потязі можна за 13 годин. Придбати квиток можна від 250 грн.

Ще один варіант — їхати автобусом. Вартість залежить від перевізника. Наприклад, із Києва квиток коштуватиме від 499 грн, зі Львова — від 695 грн, Дніпра — від 488 грн.

Скільки коштує зупинитися в Одесі

Найдешевше коштуватиме проживання у хостелах Одеси. Тут варто врахувати, що бюджетні варіанти мають найбільший попит, тому бронювати їх потрібно завчасно. Ніч у спільному номері для двох дорослих недалеко від пляжу коштуватиме від 320 грн.

Хостел в Одесі / Фото: booking.com

Двомісні номери в готелях коштують від 540 грн. Однак звідти до моря доведеться йти більше двох кілометрів. Житло неподалік від пляжу коштуватиме від 900 грн.

Готель в Одесі / Фото: booking.com

Номер у п’ятизірковому готелі на березі моря коштує від 3 150 грн для двох дорослих. Найдорожчий варіант проживання в Одесі — у відомому готелі з дельфінарієм — обійдеться в 11 600 грн за ніч.

Правила безпеки в Одесі

Під час відпочинку на пляжах Одеси потрібно дотримуватися правил безпеки. Варто пам’ятати, що ворог продовжує обстрілювати місто вдень та вночі. Тому відпочивальникам слід реагувати на сигнали повітряної тривоги та завчасно дізнатися, де розташоване найближче укриття.

На пляжах заборонено перебувати:

під час повітряної тривоги;

якщо у воді або на пляжі виявили підозрілі предмети;

під час шторму, який оцінюють від двох балів;

поза межами зон для купання;

на пірсах, траверсах, хвилеломах та інших берегових спорудах.

Укриття на пляжі в Одесі / Фото: Олег Кіпер

На пляжах обов’язково мають бути рятувальні човни й захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів. Можуть також бути організовані обстеження підводної та надводної частини акваторії водолазною службою.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 24 червня завдали ракетного удару по Одесі. Він прийшовся по цивільній інфраструктурі, є постраждалі.

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