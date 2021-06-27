Відпочинок з дітьми: куди податися, про що не забути та які ціни за містом

Відпочинок з дітьми: куди податися, про що не забути та які ціни за містом

Аби втекти від токсичного мегаполіса до зеленого раю, необовязково брати відпустку.

Піщана буря цього тижня над Україною - здається, остаточно позбавила нас розуміння: в якому кліматі ми тепер живемо. Хмара пилюки трималася два дні. Наскільки це тепер буде часто - і як небезпечно для нас - доведеться ще з'ясувати. А поки вже зрозуміло: тікати з розпеченого мегаполіса - варто в перший же вільний день. Особливо, якщо у вас - діти.

Про варіанти відпочинку - щоб в понеділок на роботу - 27 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

І сьогодні - пригоди з дітьми. Куди податися? Про що не забути? Ну і в яку копієчку - влетить вам такий спонтанний відпочинок?

Розжарене місто просто обпікає. І так хочеться з нього вирватися. Вони – жителі мегаполіса. Родини з типових київських висоток.

"Кольори пустелі. Жовті, сірі, коричневі. Вони знижують нашу мотивацію. Вони викликають відчуття напруги. Наприклад, такі кольори ми можемо бачити в місті навколо нас", - пояснює психологиня Аліна Сальнікова.

Особливо такі панорами і їх кольори впливають на дітей.

"Зелений колір і зелена картинка, яку ви бачите, активує. Парасимпатичну нервову систему. Вона так на нас впливає, що ми заспокоюємося. Що ми все зможемо", - запевняє експерт.

Аби втекти від токсичного мегаполіса до зеленого раю, необовязково брати відпустку. Ви здивуєтеся, скільки усього цікавого поруч із вами. І все це – година від міста.

Та які ціни на відпочинок за містом? Чи не кусаються вони? Бо ми ж знаємо просту арифметику: що далі за місто - то дешевше. А якщо на відстані не більше години? Три родини погодилися піти на експеримент. Кожна - обрала розвагу до душі. Хто ж витратить менше?

Родина Кантарій. Тато Едуард, мама Наталія. Старший син Єгорко, або як сам себе називає – дядя Зайчик. І малий Макар – Макарошка. Вони вирушають на ферму з віслючками. Тато вмощує дітей, мама все контролює.

Родина Музиченків уже на березі озера Мартишівка, на столичних Осокорках.

Вони не просто поїдуть, а попливуть за місто на каяку. Родина вирушає в такі активні пригоди вперше. Година оренди каяків – 200 грн. Кожна наступна година - 10%. День оренди – 800 грн.

Та тільки-но всі нарешті вмостилися в "човник" - родина вже зголодніла. Але до обіду – два кілометри плаву.

Сорок хвилин запливу. Діти вже помітно втомилися, зголодніли і починається синхронний плач. Тому терміново причалюють до берега й опиняються в зеленому раю. Пара каже, з дітьми мандрувати геть нескладно. Але постійно треба мати козирі в рукаві.

Саме мами зазвичай відпочинок і придумують, і планують, і туди збирають і дітей, і тата, і себе.

Звісно, за кошик "ням-няшок" відповідає теж мама. Вередувати діти перестали, аж коли перекусили.

Лишаємо цих мандрівників пікнікувати. А самі – до віслючків. 48 хвилин від Києва. Вхід на ферму – 200 грн із дорослих. Діти від 4 років – 100 грн. Катання на віслючку – 100 грн.

Загалом тут близько п'ятдесяти віслючків. У кожного є своє ім'я і непроста історія. Приміром, єдиний чоловік у стаді – Афоня – взагалі був ніби в рабстві. Тепер катає хіба дітей.

Іще тут продають сувеніри і пропонують купити особливе безлактозне віслюче молоко.

45 хвилин від м.Житомира. Житомирська область. Село Дениші. І 25-метрові скелі.

Родина Плотніцьких – Марина та Сергій виховують трьох дітей. Приїжджають на скеледром щонайменше двічі на місяць.

Молоді батьки певні це найкращий відпочинок для трьох крутанів. Свою екстра активність вони залишають тут на скелях.

"Вигуляти дітей на природі, то корисно. Скелелазання в цілому, це такий різноплановий вид спорту, який розвиває абсолютно все тіло, тому така діяльність дуже корисна для дітей", - упевнений Сергій Плотницький.

У родини спорядження своє. Якщо ж орендувати, вартує така розвага – від ста гривень за підйом.

Аби відпочинок за містом із дітьми минув на ура, психологи радять не надто перейматися плануванням, бо діти зАвжди вносять свої корективи, а ще – радьтеся з малими.

"Запитуйте, що дитина саме хоче. Вона відчує, що ви її поважаєте,ви її слухаєте. Ви їй приділяєте увагу", - зазначає фахівець.

Й обов'язково виїжджайте за місто хоча би раз на тиждень.

Новини тижня: втеча із спекотних мегаполісів – де і за скільки може відпочити родина з дітьми

Діти, звісно, втомляться фізично. Однак точно добре спатимуть і стануть щасливішими.

Якщо ж емоції, які три родини дістали за день, перерахувати в гривні. Виходить ось така арифметика - на фермі родина витратила 800 гривень. Це із сувенірами. А от каяки обійшлися дешевше - 560 гривень із родини та кошик зі смаколиками, який заздалегідь підготувала мама родини.

Найменше заплатила б родина екстремалів - приблизно 500 гривень - за 5 підйомів.

Але день із дітьми - на свіжому повітрі - подалі від розпеченого асфальту... Та ще й радість від нових вражень - то річ насправді безцінна. І навіть, якщо сили й фінанси на такі розваги ви зберете не в кожні вихідні, експериментувати - варто.

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