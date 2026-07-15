Відпочинок на Шацьких озерах: які ціни на житло, їжу та несподіване попередження для туристів (фото, відео)

Шацькі озера / © uk.wikipedia.org

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На Світязі триває справжній туристичний бум. Відпочивальники їдуть і їдуть. І за кількістю, як прогнозують фахівці, цього літа Шацькі озера поб’ють усі можливі рекорди. А торік, за неофіційними підрахунками, тут відпочивало понад пів мільйона туристів.

Які зараз ціни на відпочинок і на що варто звернути увагу перед поїздкою — розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.

Відпочинок на Світязі: що кажуть туристи

Світязь — це найглибше озеро України, проте біля берега тут дуже мілко та ідеальне чисте піщане дно. Десятирічний Артем радіє купанню: «Я можу плавати тут дуже добре!».

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Тим часом дорослі активно обговорюють фінансовий бік волинського відпочинку.

Андрій, відпочивальник на Світязі: «Я думаю, що ви навіть за кордоном не витратите стільки грошей, скільки доведеться викласти тут, на Світязі».

Точно порівняти ціни на українському та іноземному курортах може батько сімейства Анатолій. Його дружина та дві доньки саме щойно повернулися з відпустки у Туреччині. За відпочинок разом із дорогою родина заплатила близько 100 тисяч гривень.

Анатолій, відпочивальник: «У нас відпочивати в рази дешевше, але це зовсім різний відпочинок. Там у Туреччині — все включено, а тут треба про все дбати самостійно».

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Наразі на Світязі за проживання в середньому платять 2 тисячі гривень за добу. Триразове харчування в місцевих кафе обходиться родині ще приблизно у 5 тисяч гривень.

Гастрономічні хіти: пончики по 60 гривень та сомики в сметані

Шацькі пончики — це справжній кулінарний хіт Світязя. Нині один такий смаколик коштує 60 гривень, хоча торік його продавали на десять гривень дешевше.

Місцева господиня пані Галина припрошує покупців: «У нас є пончики з найрізноманітнішими начинками!». За свіжою випічкою на пляжі щодня вишиковуються величезні черги. Турист Максим підтверджує: «Дуже смачні, можете спробувати, якщо хочете».

За порцію традиційного борщу в ресторанах на узбережжі хочуть приблизно 250 гривень, а у звичайних кафе його можна знайти за 180 гривень. Як, наприклад, у закладі Віри Григорівни. Серед найпопулярніших страв у її меню — сомики в сметані за 350 гривень.

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Жінка із рідними сестрами була серед перших місцевих мешканців, хто почав годувати приїжджих туристів. Вони згадують часи, коли самі готували та самі обслуговували перших відпочивальників: «Від сусідів приходили відпочивальники зі своїми тарілочками і просили: "А зваріть нам пельменів!"».

Згодом на батьківському подвір'ї сестри почали ще й приймати відпочивальників на ночівлю. Сьогодні за таке приватне житло просять 600 гривень з однієї людини за добу. Господарі показують умови: «Три кімнати, і тут окремий душ, туалет, умивальник, ось така невеличка кухонька, холодильник — усе необхідне є для комфортного проживання».

Переселенка Тетяна, яка приїхала на озеро з сином та донькою, задоволена умовами: «Мені дуже сподобалося, ми вже другий раз сюди приїжджаємо».

Церкаріоз: що варто знати про «дивний висип» після купання

За офіційними підрахунками, торік на Світязі офіційно побувало 250 тисяч туристів, а за неофіційними — понад пів мільйона. Фахівці впевнені, що цьогоріч рекорди відвідуваності будуть оновлені, попри те, що в соціальних мережах почали активно ширитися тривожні історії про нібито дивний червоний висип після купання в озері. У Шацькому національному природному парку закликають людей не піддаватися паніці.

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Тарас Юрчук, керівник відділу рекреації Шацького національного природного парку: «Це явище в медицині називається церкаріоз — це мікроскопічні личинки гельмінтів водоплавних птахів. За умови сильного прогрівання води вони масово виходять у воду озера».

Висип та неприємний свербіж на тілі — це природна алергічна реакція людської шкіри на ці личинки паразитів. Зазвичай у таких випадках добре допомагають звичайні протиалергічні (антигістамінні) препарати. А от у разі раптового підвищення температури тіла чи сильного погіршення загального самопочуття — варто негайно звернутися до лікаря.

Утім, ризик зараження можна звести до мінімуму. Для цього фахівці радять одразу після купання в озері приймати чистий душ або ж просто насухо витиратися щільним рушником.

А от до чого відпочивальникам точно треба бути готовими заздалегідь, то це до великих автомобільних заторів на в'їздах до курортних сіл. Крім того, у самий розпал сезону через перевантаження мережі тут часто фіксуються перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Тож житло, навіть порівняно дороге, наполегливо радять бронювати заздалегідь. Деякі номери преміумкласу вартують 11 600 гривень за одну добу.

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Альтернатива морю: романтика наметового містечка

Але де на Світязі точно вистачить місця абсолютно всім, то це в офіційному наметовому містечку. Пан Анатолій приїхав сюди відпочити з другом та онуками з Тернопільщини. Чоловік показує свій табір: «Ось намет, ми спимо з другом там, а діти сплять у машині».

Правила перебування в наметі наступні:

За в'їзд одного автомобіля на територію національного парку треба заплатити екологічний збір у розмірі 100 гривень .

Додатково сплачується 150 гривень за встановлення намету, в якому можуть комфортно жити до чотирьох людей.

На території містечка облаштовані громадські туалети та літній душ.

А родина Дмитра з Кривого Рогу вже понад десять років поспіль відпочиває на природі виключно з наметами. Чоловік демонструє свій автономний побут: «Кухня облаштована тут. Холодильник, портативна зарядна станція, сонячна панель для автономного живлення». Родина має навіть власний біотуалет та портативну гойдалку, а поруч стоїть великий намет-спальня. Люди пояснюють, що придбали все це спорядження заздалегідь, аби більше ніколи не витрачатися на дорогі готелі.

Світязь цього літа для багатьох українців став повноцінною та безпечною альтернативою Чорному морю.

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Андрій, батько сімейства: «Ми на 100% зараз відпочивали б десь в Одесі чи Одеській області, але там реально страшно, бо росіяни можуть бомбити узбережжя».

Але і на Волині відпочивальники та адміністрація уважно стежать за безпековою ситуацією, адже Шацька громада є безпосередньо прикордонною з Білоруссю.

Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради: «Станом на сьогодні жодної загрози з території Білорусі наші військові не спостерігають, вони оперативно передають усю важливу інформацію керівництву громади».

Попереду, кажуть у селищній раді, на курорт чекає ще більший наплив туристів. Тож відпочивальників наполегливо просять суворо дотримуватися простих правил поведінки на природі: не під'їжджати приватними автомобілями ближче ніж за 100 метрів до урізу води озера, не розпалювати багаття у невідведених для цього місцях та не залишати після себе сміття.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Уряд у відставку! Україну накрила негода! Переговори Макрона та Зеленського! | ТСН 19:00 14 липня

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