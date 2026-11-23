Відпочинок у Карпатах

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Зимовий відпочинок у Карпатах — один із найпопулярніших варіантів провести відпустку в Україні. Одні їдуть сюди заради гірськолижних трас, снігу та активних розваг, інші — щоб насолодитися гірськими краєвидами, погуляти затишними містечками, скуштувати гуцульські страви та відвідати місцеві музеї.

Водночас вартість такої відпустки може суттєво відрізнятися залежно від обраного курорту, рівня житла та формату відпочинку. Наприклад, найдорожчий Буковель пропонує розвинену інфраструктуру та великий вибір розваг, тоді як у Яремче чи Верховині можна знайти значно доступніше помешкання і провести час у спокійнішій атмосфері.

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ТСН.ua розповідає, скільки коштуватиме зимова відпустка у найпопулярніших локаціях Карпат у сезоні 2026–2027, де краще кататися на лижах, а куди їхати заради екскурсій та гірських краєвидів.

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Буковель: скільки коштує відпочинок на найпопулярнішому гірськолижному курорті

Буковель — найбільший та найрозвиненіший гірськолижний курорт України. Тут є понад 60 км трас, сучасні витяги, нічне катання, СПА-центри, ресторани та чимало розваг для дорослих і дітей. Окрім лиж і сноубордів, відпочивальники можуть покататися на ковзанці, спробувати сноутюбінг або зіплайн.

Однак за таку інфраструктуру доведеться заплатити. Буковель залишається одним із найдорожчих напрямків зимового відпочинку в Карпатах.

Проживання

Якщо планувати поїздку не на новорічні свята, а, наприклад, на період від 24 до 30 січня, шість ночей у готелі для двох дорослих коштуватимуть від 9 400 до 81 000 грн.

Різниця в ціні пояснюється насамперед розташуванням помешкання. Що ближче готель до центру курорту та підйомників, то дорожче обійдеться проживання. На вартість також впливають рівень комфорту та додаткові послуги: у деяких готелях у ціну вже включені сніданки, відвідування СПА та трансфер до витягів.

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Зекономити на житлі можна, якщо обирати помешкання подалі від центру. Проте такий варіант насамперед підійде туристам, які приїжджають власним автомобілем. Діставатися підйомників пішки, особливо у лижному спорядженні, може бути незручно. Водночас варто врахувати додаткові витрати на паркування біля витягів.

Харчування

Пообідати у кафе чи ресторані Буковеля — задоволення не з дешевих. Навіть у бюджетних закладах за обід на одну людину варто розраховувати щонайменше на 400–500 грн. Чашка чаю або кави на курорті коштуватиме від 100 грн.

Відпочинок у Карпатах

Альтернатива — самостійне приготування їжі. Для цього потрібно орендувати апартаменти з кухнею. У Буковелі працює великий продуктовий супермаркет, де можна придбати продукти за звичайними магазинними цінами. Там же є відділ готової кулінарії, тож можна заощадити час на приготуванні.

Катання на лижах

У сезоні 2026–2027 років денний скіпас у високий сезон коштує від 1 545 грн. Вигідніше купувати абонементи на кілька днів поспіль. Наприклад, п’ять днів катання обійдуться у 8 550 грн — це на 950 грн дешевше, ніж купувати п’ять окремих денних абонементів.

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Як дістатися

Один із найдоступніших варіантів — потягом до залізничної станції Татарів-Буковель. Наприклад, найдешевший квиток із Києва у плацкарті коштує від 283 грн. Звідти до курорту регулярно курсують автобуси, вартість проїзду — близько 100 грн з людини.

Драгобрат: скільки коштує відпочинок на найвисокогірнішому курорті України

Драгобрат — найвисокогірніший гірськолижний курорт України. Він приваблює туристів тривалим сніговим сезоном, природними схилами та можливостями для фрірайду — катання поза підготовленими трасами.

На відміну від Буковеля, Драгобрат більше підходить досвідченим лижникам і сноубордистам. Новачкам тут може бути складніше через особливості рельєфу та меншу кількість розвиненої інфраструктури.

Є ще одна важлива відмінність: катання на Драгобраті значною мірою залежить від погоди. Тут немає потужної системи штучного засніження, тому стан схилів визначають природні опади. Якщо снігу недостатньо, можливості для катання суттєво обмежуються. Натомість Буковель поєднує природний сніг зі штучним засніженням, що дозволяє підтримувати траси навіть за нестабільних зимових температур.

Проживання

Шість ночей для двох дорослих у період від 24 до 30 січня коштуватимуть приблизно від 13 500 до 66 000 грн.

Хоча мінімальна ціна вища, ніж у Буковелі, за ці гроші на Драгобраті можна знайти номер безпосередньо в центрі курорту, зокрема зі сніданками.

Водночас варіантів житла з власною кухнею тут небагато. Доступні для оренди помешкання такого типу коштують від 73 000 грн за шість ночей. Тому заощадити на харчуванні завдяки самостійному приготуванню буде складно.

Харчування

На Драгобраті працює чимало кафе та їдалень, де можна повноцінно поснідати, пообідати й повечеряти. Загалом харчування тут обходиться дешевше, ніж у Буковелі.

Катання на лижах

Особливість Драгобрата полягає в тому, що тут немає єдиного скіпасу на весь курорт. Підйомниками володіють різні комплекси, тому вартість катання залежить від того, які витяги ви обираєте.

Наприклад, на основному комплексі ТК «Драгобрат» діють такі ціни:

Кількість підйомів Дорослий Дитячий

1 підйом 150 грн 50 грн

5 підйомів 500 грн 200 грн

10 підйомів 800 грн 400 грн

20 підйомів 1 400 грн 700 грн

50 підйомів 2 400 грн 1 200 грн

Як дістатися

Найзручніше їхати потягом до станції Ясіня. Квиток із Києва у плацкарті коштує від 283 грн.

Однак від вокзалу до самого курорту залишається приблизно 10 км гірської дороги. Звичайний легковий автомобіль туди не проїде, тому туристам потрібно замовляти трансфер позашляховиком або спеціальним транспортом місцевих перевізників. Домовитися про поїздку можна заздалегідь через готель чи садибу або безпосередньо на місці.

Відпочинок у Карпатах

Яремче: скільки коштує спокійний відпочинок серед карпатських гір

Яремче — один із найпопулярніших напрямків для тих, хто хоче насолодитися Карпатами без обов’язкового катання на лижах. Місто називають серцем Карпат, адже тут поєднуються мальовничі гірські краєвиди, гуцульська культура, сувенірні ринки та ресторани з традиційною кухнею.

Серед туристичних місць, які варто відвідати взимку, — водоспад Пробій, місцеві сувенірні ринки та оглядові локації з краєвидами на гори.

Проживання

Шість ночей у готелі для двох дорослих (24–30 січня) коштуватимуть від 7 200 до 117 000 грн. Ціна залежить від розташування, рівня комфорту, краєвиду з вікна та додаткових послуг — зокрема наявності СПА чи басейну.

Наприклад, від 7 800 грн можна орендувати двомісний номер приблизно за 600 метрів від центру міста. Помешкання з хорошим рейтингом також має власну кухню, де гості можуть самостійно готувати.

Харчування

Якщо плануєте харчуватися в місцевих кафе та колибах, середній чек за повноцінний обід або вечерю із салатом, основною чи першою стравою та напоєм становитиме приблизно 500–800 грн на одну людину. У ресторанах при готелях вищого рівня витрати можуть бути більшими.

Заощадити можна, якщо орендувати житло з кухнею та купувати продукти в місцевих магазинах і на ринках. У такому разі орієнтовні витрати на харчування становитимуть 200–350 грн на день на одну людину.

Також деякі заклади пропонують бізнес-ланчі, а власники приватних садиб можуть готувати для гостей домашні сніданки та вечері за додаткову плату.

Як дістатися

До Яремче зручно їхати потягом, автобусом або автомобілем. Залізнична станція розташована безпосередньо в центрі міста. Є прямі та пересадкові рейси з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та інших міст. Зокрема, щодня курсує поїзд «Гуцульщина» сполученням Київ — Рахів.

Верховина: скільки коштує відпочинок у культурному центрі Гуцульщини

Верховина — напрямок для тих, хто хоче познайомитися з традиціями та побутом гуцулів. Тут можна відвідати колоритні музеї, дізнатися більше про місцеві ремесла, народний одяг, музику та історію Гуцульщини.

Це також варіант для туристів, які шукають спокійніший відпочинок і не хочуть переплачувати за популярність великих гірськолижних курортів.

Проживання

Шість ночей для двох дорослих коштуватимуть від 4 800 грн за бюджетний номер приблизно за 2 км від центру до 54 000 грн за велику віллу з чотирма спальнями безпосередньо в селищі.

Харчування

Середній чек за комплексний обід або основні страви в місцевих колибах, кафе та ресторанах становить приблизно 300–600 грн на одну людину.

Водночас у Верховині є чимало варіантів житла з власною кухнею. Тому туристи можуть самостійно купувати продукти та готувати, скорочуючи витрати на харчування.

Як дістатися

У самій Верховині немає залізничної станції. Тому найзручніше спочатку доїхати потягом до найближчих залізничних станцій, а звідти скористатися автобусом або таксі.

Відпочинок у Карпатах

Ворохта та Татарів: скільки коштує відпочинок у тихих карпатських селищах

Ворохта та Татарів — ще два варіанти для тих, хто шукає спокійного відпочинку серед гір. Вони розташовані неподалік від Чорногірського хребта та Говерли, тому звідси зручно вирушати на екскурсії, прогулянки й знайомитися з природою Карпат.

Ще одна перевага цих локацій — можливість їздити на відпочинок до Буковеля, не оплачуючи проживання безпосередньо на дорогому курорті.

Проживання

У Ворохті шість ночей для двох дорослих коштуватимуть від 5 400 грн за невеликий двомісний номер у центрі до 72 000 грн за просторі апартаменти з двома спальнями.

Харчування

Як і в інших карпатських селищах, туристи можуть обирати між самостійним приготуванням їжі та місцевими колибами. Якщо орендувати апартаменти з кухнею, можна купувати продукти в магазинах і готувати самостійно. Інший варіант — харчуватися в місцевих закладах, де можна скуштувати традиційні страви гуцульської кухні.

Відпочинок в Карпатах взимку 2026–2027: що обрати

Вибір локації насамперед залежить від того, якою ви бачите свою відпустку. Якщо головна мета — лижі, сноуборд та активні розваги, варто розглядати Буковель або Драгобрат. Якщо ж хочеться спокою, екскурсій і гірських краєвидів, краще звернути увагу на Яремче, Верховину, Ворохту чи Татарів.

Водночас ціни на проживання показують, що найдорожче не обов’язково означає найкращий варіант саме для вашої подорожі.

Буковель — для тих, хто хоче отримати максимум розваг, кататися на підготовлених трасах і користуватися розвиненою інфраструктурою. Однак варто бути готовими до високих витрат на житло, харчування та скіпаси.

Драгобрат — для досвідчених лижників і сноубордистів, які шукають природний сніг та можливості для фрірайду. Тут дешевше кататися й харчуватися, але потрібно враховувати залежність від погоди та складнішу логістику.

Яремче — для туристів, які хочуть поєднати прогулянки, ресторани, місцеві пам’ятки та комфортне проживання.

Верховина — для знайомства з гуцульською культурою, традиціями та музеями, а також більш бюджетного відпочинку.

Ворохта та Татарів — для тих, хто шукає тихе помешкання серед гір і планує подорожувати околицями або їздити на екскурсії до Буковеля.

Бюджет зимової відпустки в Карпатах залежить не лише від вартості номера. Потрібно також враховувати харчування, транспорт, розваги та, якщо плануєте кататися, витрати на підйомники й оренду спорядження. А бронювати житло краще завчасно: у періоди зимових канікул і свят ціни можуть бути суттєво вищими.

При підготовці матеріалів використовувалися дані з відкритих джерел, зокрема, вебсторінки готелей, баз відпочинку та приватних провозицій у соцмережах і тематичних сайтах.

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