Відпочинок у Моршині: скільки коштує лікування та де знайти житло за 500 грн

Бювет у Моршині / © ТСН

Реклама

Моршин — це ще одне курортне місто у Львівській області. Розташоване воно недалеко від Трускавця, проте цей населений пункт не настільки популярний серед туристів.

Моршин ідеально підійде для тих, хто шукає не лише відпочинку, але й ефективного лікування. Головна перевага Моршина — його унікальні мінеральні води, що допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів та нирок.

Як доїхати до Моршина

З Києва до Моршина курсують пасажирські поїзди. Мінімальна ціна на плацкарт — від 300 грн. Проте зараз через високий ажіотаж та невелику кількість потягів, купити квиток дуже складно.

Реклама

Автобусом з Києва до Моршина також непросто доїхати, оскільки більшість рейсів прямує до сусідніх Дрогобича, Стрия або ж Трускавця, а вже звідти потрібно буде добиратись до Моршина.

Мабуть, найкращим варіантом доїзду з Києва до Моршина буде через Львів. Вартість квитків на потяг до Львова від 150 грн. Після приїзду до Львова можна пересісти на автобус чи поїзд до Моршина. Автобуси курсують кожну годину, виїзд із автостанції біля залізничного вокзалу, а тому не потрібно буде нікуди їхати. Ціна квитка на поїзд від 155 грн, автобус — 210 грн.

Відпочинок у Моршині: ціни у санаторіях

Зазвичай до Моршина їдуть, щоб оздоровитися у санаторії. Такий відпочинок включає житло, харчування та базові медичні процедури.

Бювет у Моршині / © ТСН

У Моршині є санаторії різної цінової категорії.

Реклама

Бюджетні номери: ціна за добу стартує від 800 грн до 1100 грн у літній період. Номери можна орендувати у таких санаторіях, як-от: «Перлина Прикарпаття», «Черемош», «Світанок». Зазвичай, це базові номери зі стандартними умовами.

Середній сегмент. Відпочинок у санаторіях середнього сегменту вам обійдеться від 1200 до 1600 грн за добу. Сюди можна віднести санаторії «Лаванда», «Дністер», «Моршинський», «Одеса». Тут зазвичай покращені умови проживання та можна отримати більше лікувальних послуг.

Преміум та «люкс» сегмент. Ціни на відпочинок у таких санаторіях стартують від 1700 грн і вище. До прикладу, номер «одномісний стандарт» у популярному санаторії «Мармуровий палац» стартує від 2450 грн за добу. Номери «люкс» — 6600 грн за одного або 7200 грн за двох.

Відпочинок у Моршині: ціни на готелі

Також у Моршині можна поселитись у готелі. Вибір у Моршині не такий великий, як наприклад у Трускавці, проте ціни тут демократичні.

Наприклад:

Бюджетний номер у готелі стартує від 500 до 1100 грн. Це номер стандарт. Дешевші варіанти можуть бути із спільним санвузлом чи далеко від центру, варіанти в районі 1000 грн на добу — з повноцінним номером.

Бюджетний номер за 500 грн на околиці міста / © booking.com

Середній сегмент від 1200 до 1600 грн за добу. Це — готельні номери зі всіма зручностями та умовами.

Преміум готелі. Якщо ви любите відпочивати із підвищеним комфортом, то такі номери тут обійдуться від 2000 грн за добу і вище. Один із найдорожчих номерів у Моршині — «президентський люкс» за майже 27 000 грн в готелі преміум сегменту.

Президентський люкс / © booking.com

Відпочинок у Моршині в приватному секторі

Також у Моршині можна орендувати житло у приватному секторі. Бюджетний двомісний номер у «курортній віллі» обійдеться від 580 грн за добу на двох.

Можна орендувати і дорожчі варіанти у віллах — від 1000 грн за добу.

Реклама

Загалом у Моршині небагато пропозицій щодо оренди житла саме у приватному секторі, а тому якщо ви любите такий вид відпочинку, то житло потрібно бронювати наперед.

Відпочинок у Моршині біля басейну

У Моршині є кілька готелів, на території яких є басейн. Один із таких — це готель преміум-класу, в якому стандартний номер коштує від 5700 грн на добу.

«До послуг гостей бар та послуги масажу. Серед зручностей варто відзначити ресторан, обслуговування номерів і цілодобову стійку реєстрації, а також безкоштовний Wi-Fi на всій території помешкання. До послуг гостей тераса, а також оздоровча зона з критим басейном, сауною та гідромасажною ванною», — йдеться в описі до готелю.

Басейн у готелі / © booking.com

Проте зверніть увагу, що навіть попри високу ціну, номери у цьому готелі до кінця серпня практично всі зайняті.

Реклама

Скільки коштує поїсти у Моршині

Найбюджетніше у Моршині можна поїсти у їдальнях санаторію, в якому ви відпочиваєте. Дуже часто харчування уже включено у вартість вашої путівки. Проте харчування у санаторіях буде виключно дієтичним.

Крім того у Моршині є багато кафе, ресторанів та бістро, в яких можна смачно та відносно недорого поїсти. Так, комплексний обід тут обійдеться до 250 грн за порцію. У деяких закладах Моршина можна навіть замовити дієтичне меню, проте його ціна стартує орієнтовно від 350 грн за порцію.

Приблизні ціни на страви у кафе Моршина будуть такими:

Перші страви: 60-160 грн .

Другі страви: від 100-350 грн .

Салати: від 70-250 грн .

Кава/чай: 40-100 грн.

Розваги та лікування у Моршині

У Моршин зазвичай їдуть, щоб оздоровити організм та покращити свій загальний стан. А тому тут можна отримати медичні послуги. Так, прийом у лікаря у санаторіях може коштувати від 300 грн.

Реклама

Скульптура рисі у парку Моршина / © ТСН

Програма «Схуднення» в одному із преміум-готелів Моршина обійдеться у 40 300 грн за 7 днів або 46 900 грн за 10 днів. Вона включає різні типи процедур, масажі та індивідуальний підбір води. Повне обстеження організму, яке триватиме 3 дні обійдеться у майже 10 000 грн.

Програма «Експрес-детокс» в одному з санаторіїв Моршина разом із проживанням, підібраним харчуванням та медичними процедурами обійдеться у 30 450 грн за 7 днів.

У Моршині можна просто гуляти, насолоджуючись тишею та відпочинком. Тут є міський бювет з безкоштовною водою з джерела №4. Всі інші види мінеральних вод можна купити у бюветі, проте за наявності рецепту від лікаря.

Також на день можна поїхати на екскурсію до Дрогобича, фортеці Тустань, села Нагуєвичі, в якому народився відомий письменник та поет Іван Франко. Їхня вартість 300-800 грн з особи.

Реклама

Літній кінотеатр у Моршині / © ТСН

Як зекономити у Моршині

Преміальний відпочинок у Моршині може обійтися і до 50 000 грн за 7 днів, якщо поселитися у люкс-готелі та обрати для себе оздоровчу програму.

Середній клас відпочинку у Моршині може обійтися від 2000 грн за добу. Це — включаючи номер у готелі, харчування у ресторанах чи кафе.

Бюджетний відпочинок у Моршині може стартувати від 500 грн до 1000 грн за добу, включає номер у готелі, санаторії або у віллі.

Ось кілька порад, як зекономити на відпочинку у Моршині:

Реклама