“Відпочити не можна навіть кілька днів”: військовий, який провів 471 день в окопі, шокував зізнанням

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30-та ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, шокував нестачею людей на фронті.

Сергій на псевдо «Вітер» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко розповів, що 471 день — це був не єдиний його час на позиціях.

Спочатку Сергій був в іншому підрозділі — 464-му окремому піхотному батальйоні.

«Ми зайшли на позиції також поблизу цього населеного пункту. Там ми пробули 45 днів. Це для мене було багато. Думаю, скільки ж можна. Зараз думаєш, що це зовсім не багато. 45 днів перший раз. Другий раз днів 30, не пам’ятаю точно. І третій раз нас вивели теж близько через 30 днів. А цей раз уже як зайшов», — каже військовослужбовець.

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Він розповідає, що не одразу зрозумів, що цього разу затримається на позиції аж так надовго.

«Почав розуміти вже після першого штурму. Так само і хлопці, яких прикомандирували до нас — їм сказали на місяць зайдуть, а насправді зайшли на сім місяців. Після першого штурму вже думки були, що, напевно, це надовго. Тому що знову ж таки міняти нікому, через що ми сиділи так довго. Для того, щоб вийти на декілька днів на відпочинок, просто не було того, хто за тебе зайде. Тобто нехватка людей передусім», — розповідає Сергій.

За його словами, після першого штурму загинули перші побратими, і людей стало ще менше:

«Тоді розумів, що якщо нас не було ким поміняти просто, щоб вийти на відпочинок, а тепер загинули хлопці, ще більше людей потрібно. Відповідно вже тоді прийшло розуміння, що це надовго. Наскільки надовго, я не розумів».

