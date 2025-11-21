ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

“Відпочити не можна навіть кілька днів”: військовий, який провів 471 день в окопі, шокував зізнанням

Людей настільки не вистачає, що військові не в змозі відпочити навіть кілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Військовослужбовець Сергій Тищенко

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30-та ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, шокував нестачею людей на фронті.

Сергій на псевдо «Вітер» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко розповів, що 471 день — це був не єдиний його час на позиціях.

Спочатку Сергій був в іншому підрозділі — 464-му окремому піхотному батальйоні.

«Ми зайшли на позиції також поблизу цього населеного пункту. Там ми пробули 45 днів. Це для мене було багато. Думаю, скільки ж можна. Зараз думаєш, що це зовсім не багато. 45 днів перший раз. Другий раз днів 30, не пам’ятаю точно. І третій раз нас вивели теж близько через 30 днів. А цей раз уже як зайшов», — каже військовослужбовець.

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Він розповідає, що не одразу зрозумів, що цього разу затримається на позиції аж так надовго.

«Почав розуміти вже після першого штурму. Так само і хлопці, яких прикомандирували до нас — їм сказали на місяць зайдуть, а насправді зайшли на сім місяців. Після першого штурму вже думки були, що, напевно, це надовго. Тому що знову ж таки міняти нікому, через що ми сиділи так довго. Для того, щоб вийти на декілька днів на відпочинок, просто не було того, хто за тебе зайде. Тобто нехватка людей передусім», — розповідає Сергій.

За його словами, після першого штурму загинули перші побратими, і людей стало ще менше:

«Тоді розумів, що якщо нас не було ким поміняти просто, щоб вийти на відпочинок, а тепер загинули хлопці, ще більше людей потрібно. Відповідно вже тоді прийшло розуміння, що це надовго. Наскільки надовго, я не розумів».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО — ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie