- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Відпочивав з друзями і загадково зник: на Чернігівщині знайшли мертвим 14-річного хлопця
На Чернігівщині загадково зник підліток. Його шукали три дні і, на жаль, знайшли мертвим.
У Чернігівській області загадково помер 14-річний хлопець. Поліція підозрює, що смерть підлітка не була природньою.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Костя Волощук зник зранку 14-го серпня у Любецькій громаді. Під час відпочинку з друзями вирішив відійти, але не повернувся.
За деякий час підлітки забили на сполох і повідомили батькам. Ті викликали поліцію. Пошуки тривали без упину — рятувальники залучили кінологів з собакою. Перевіряли усі шляхи, якими міг піти хлопець. Усюди розіслали орієнтування — у що він був одягнений і який мав вигляд. Зрештою поблизу одно з сіл знайшли його тіло.
Що стало причиною загибелі — поки невідомо. У поліції зазначили — є підстави вважати, що смерть була неприродною.
Нагадаємо, 14-річний хлопець помер від пухлини мозку через помилку лікарів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 17 СЕРПНЯ| УДАРИ РФ по цивільних! СКАНДАЛ у БРИТАНІЇ! ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ в гімнастиці