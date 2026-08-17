Відпочивав з друзями і загадково зник: на Чернігівщині знайшли мертвим 14-річного хлопця

Поліція розслідує смерть хлопця

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У Чернігівській області загадково помер 14-річний хлопець. Поліція підозрює, що смерть підлітка не була природньою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Костя Волощук зник зранку 14-го серпня у Любецькій громаді. Під час відпочинку з друзями вирішив відійти, але не повернувся.

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За деякий час підлітки забили на сполох і повідомили батькам. Ті викликали поліцію. Пошуки тривали без упину — рятувальники залучили кінологів з собакою. Перевіряли усі шляхи, якими міг піти хлопець. Усюди розіслали орієнтування — у що він був одягнений і який мав вигляд. Зрештою поблизу одно з сіл знайшли його тіло.

Що стало причиною загибелі — поки невідомо. У поліції зазначили — є підстави вважати, що смерть була неприродною.

Нагадаємо, 14-річний хлопець помер від пухлини мозку через помилку лікарів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 17 СЕРПНЯ| УДАРИ РФ по цивільних! СКАНДАЛ у БРИТАНІЇ! ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ в гімнастиці

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