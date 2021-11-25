Відповідь буде миттєва і жорстка - Данілов про реакцію країн Заходу у разі вторгення Росії до України

Відповідь буде миттєва і жорстка - Данілов про реакцію країн Заходу у разі вторгення Росії до України

За словами секретаря РНБО, країни Заходу офіційно заявляють про підтримку Україні.

У Раді національної безпеки і оборони України запевнили, що країни Заходу дадуть "миттєву та жорстку відповідь" Росії, якщо вона вторгнеться на нашу територію.

Про це повідомив 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Я тільки повернувся з Канади, де у нас були дуже потужні зустрічі з нашими партнерами. Перш за все, це були канадійці, міністр оборони Канади, заступник міністра оборони Канади. В нас відбулися зустрічі з сенаторами США, при чому сенатори були представлені, як республіканцями так і демократами. Всі розмови - про допомогу нашій країні. Про те, як вони в разі, якщо хтось збожеволіє, будуть реагувати. І повірте, реакція буде миттєва, принаймні вони це офіційно заявляють і реакція буде дуже жорстка", - сказав Данілов.

Право на владу: як реагуватимуть країни Заходу в разі повномасштабного вторгнення російських військ до України

Він нагадав, що Україна продовжує отримувати велику допомогу зі США, з боку Великої Британії, Канади. "Тих країн, які дійсно нам допомагають. Крім того, потрібно розуміти, що буде відбуватися в Польщі, в країнах Балтії. Тому що, якщо він(Путін- ред.) прийде сюди, то наступні будуть вони. І якщо Європа цього не розуміє, то потрібно повернутися в історію і побачити" - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, як пише Politico, двоє американських сенаторів Роб Портман (штат Огайо) та Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) закликають збільшити військову допомогу для України на 50 мільйонів доларів.