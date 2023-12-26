“Відповідь буде!”: Жданов розповів, чому затаїлася Росія та коли чекати нового ракетного удару

Росія, попри прогнози військових експертів та політиків про чи не найважчу зиму в Україні цього року, затаїлася та не наносить масованих ракетних ударів по містах. На Різдво, 25 грудня, російські окупанти, які регулярно тероризують цивільне населення на свята, точково обстрілює міста.

Скільки боєприпасів накопичила та що задумала Росія. Коли РФ може нанести масованого ракетного удару та чому не може робити цього зараз, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія накопичила близько тисячі ракет

За словами Олега Жданова, попри велику кількість ракет, яка є в росіян, вони мають проблеми з пусковими установками. За останніми даними від української розвідки, які були опубліковані три тижні тому, ворог накопичив близько 850 ракет різних типів.

"Але ці дані вже трохи застарілі. Сьогодні ми можемо порахувати, що в них є близько тисячі ракет різних типів. Але для цих ракет ще потрібні носії або пускові установки. Вони теж не вічні і мають обмежений ресурс. І літаки, які вони ганяли, стратегічні бомбардувальники, потребують ремонту і обслуговування. Нальот годин дуже великий — з Мурманська до Каспія і назад. Тому я думаю, саме в цьому причина", — вважає Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що РФ також має проблеми з "Калібрами" морського базування. За словами Олега Жданова, судячи з останніх подій, ворог боїться виходити в Чорне море.

"Як бачимо, наша авіація може вже долітати майже до середини акваторії Чорного моря. Тому що ми вже дістаємо до Феодосії, ракети туди летять. Тому я думаю, це пов’язано з особливостями щодо застосування самих ракет і їхніх носіїв", — каже Олег Жданов.

Коли Росія може завдати удару по Україні

Скільки часу росіянам потрібно на відновлення, дуже важко спрогнозувати, розповів військовий експерт.

"Наприклад, вони базу, кораблі свої, перекидають з Севастополя та інших портів Криму в Новоросійськ. І навіть збираються будувати в Абхазії базу. Скільки вони будуть по часу перевозити все обладнання для зберігання, підготовки і завантаження ракет на кораблі, ми не знаємо, на жаль", — каже Олег Жданов.

За його словами, у Росія має близько 40-50 ракет кожного типу ракет Х-101, Х-555.

"Але знову ж таки, в якому стані літаки, готові вони піднятися в небо і зробити пуски чи ні. До речі, вони під час останніх ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників взагалі буквально по дві ракети на літак підвішували. Не вісім, не десять, як це було минулого року, а всього по дві. Так що дуже важко сказати", — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, багато хто прогнозував, що Росія може вдарити по українських містах 25 грудня.

"Ми ж звикли, що Росія любить конспірологію, до якихось дат прив’язується, тому очікували, що вони нам Різдво зіпсують. Зараз більшість прогнозує, що таки в новорічну ніч можуть влаштувати атаку, як минулого року. Але дуже важко сказати, будуть вони вже спроможні чи ні", — розповів Олег Жданов.

"Росія ганьбиться кожного разу з ракетами"

За словами Олега Жданова, попри те, що Росія регулярно підіймає літаки МіГ у повітря, в результаті чого по всій території України оголошують повітряну тривогу, ворог має проблеми з "Кинджалами".

"За останньою інформацією в них їх 40 чи 50 штук. Але по перше, з практики застосування з’ясувалося, що вони летять на 900 кілометрів. І друге — це точність. Вони не такі точні, як про них заявляла РФ. Виходить, що вони кожного разу ганбляться з цими ракетами. Вони їх позиціонують як суперзброю, аналогів якої немає в світі, а комплекс Patriot їх збиває. Тому я думаю, тут і психологічна складова і військова", — каже військовий експерт.

Крім того, за словами Олега Жданова, в Росії зменшилися запаси і засоби застосування, а в Україні навпаки — збільшилися можливості системи протиповітряної оборони.

"Вони б дуже хотіли відтворити минулий рік, але я не думаю, що в них вийде", — вважає Олег Жданов.

Що задумала Росія

Військовий експерт припускає, що російська армія накопичує ракети, щоб атакувати, коли стане холодніше.

"Зима, як бачимо, не така вже і холодна, одного боку. А з іншого боку, вони могли змінити трохи стратегію застосування. Вони, можливо, будуть ракети накопичувати ближче до весни на якусь наступальну операцію. Або на нашу, щоб відбиватися, ламати нам логістику, енергосистему. Якщо ми навесні знову підготуємося і підемо в наступ. Або, можливо, вони розраховують на те, що до президентських виборів їм потрібна буде якась "перемога", і вони спробують щось захопити. Як вчора Шойгу репортував особисто Путіну, що вони Мар’їнку взяли", — розповів Олег Жданов.

За його словами, Росія може відповісти ракетним ударом по Києву на знищення Збройними силами України корабля "Новочеркаськ".

"Можливо, якщо вони зберуться з силами. Тільки це буде не так швидко. Їм потрібна одна-дві доби для прийняття рішення. Я б більше очікував на наступну ніч. Якщо і буде відповідь, то вона буде скоріше за все саме вночі. Тим більше, якщо підтвердить наша розвідка, що там були "шахеди", які вони доставляли цим кораблем, то треба буде компенсувати їхню нестачу. Тоді ймовірність застосування ракет найближчим часом зростає", — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по російському десантному кораблю Чорноморського флоту “Новочеркаськ” в окупованій Феодосії.

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