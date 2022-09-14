Відповідь має бути в 10 разів сильнішою: експерт про те, що ЗСУ потрібно почати жорсткіше відпрацьовувати по території РФ

Після того, як Росія завдала ударів по об'єктах української енергосистеми, Києву саме час розпочати розробку плану із завдання превентивних ударів по РФ.

Він уточнив, що йдеться виключно про військову інфраструктуру на території РФ.

Таку думку висловив Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Україні саме час розробляти план по завданню превентивних ударів по російській військовий інфраструктурі. Зараз ситуація зовсім інша. Ми повинні ставити питання щодо того, щоб попереджувати ось такі удари. Росія має зрозуміти, що кожного разу у разі удару по території України, то відповідь буде для них в 10 разів сильнішою. Якщо ви залишити наших мільйони громадян взимку без тепла, тоді ми вас можемо також покарати за це. Це буде досить жорстко. Це попередження має бути максимально зрозумілим російській владі. Звісно, перший крок має бути. Це - згода наших міжнародних партнерів. Україні потрібно усвідомити, що необхідно більш жорсткіше відпрацьовувати по території РФ", - зауважив експерт.

Він пояснив, чому ЗСУ не завдавали ударів по РФ від початку вторгнення і до цього часу не обстрілюють Росію.

"Ми повинні були доказати нашим партнерам, що ми не є варварами. Ми займаємося виключно обороною своєї країни. Нам не потрібно здійснювати вогневий вплив на територію РФ чи Білорусі. Ми готові тримати ось цей рівень, а тому давайте нм більше зброї, яка нам зможе допомогти, а ми вам гарантуємо її не використання по території противника", - наголосив він.

Нагадаємо, на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, російська армія вже не має переваги, здатної забезпечити їй успіх у війні з Україною.

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