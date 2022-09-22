Відповідь на погрози кремлівського фюрера: ЄС готує восьмий пакет санкцій проти Росії

ЄС готує восьмий пакет санкцій проти Росії на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію, референдуми та ядерні погрози.

Євросоюз планує відповісти Володимиру Путіну - новими санкціями. Його оголошення про мобілізацію, референдуми та ядерні погрози і зрушили з місця обговорення восьмого пакету обмежень, яке гальмувала, зокрема, Угорщина, чий прем'єр знов сьогодні заявив, що проти Росії слід скасувати санкції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На новини про російську мобілізацію спокійно не змогли дивитись у Литві. В тамтешньому Міноборони заявили, що сили швидкого реагування привели у підвищену бойову готовність, адже мобілізація проходитиме, зокрема, і повз їхніх кордонів, у Калінінградській області.

У Латвії попередили потенційних ухилянтів з Росії, що на території їхньої країни притулок вони не знайдуть. Латвія не видаватиме таким гуманітарні візи. Фінляндія, до якої напередодні масово попрямували росіяни, зараз готується закрити для них кордони і тим самим ще більше звузити сухопутну лазівку до ЄС громадянам Росії, для яких вже закриті на в'їзд чотири сусідні держави Євросоюзу. Аналізуючи рішення Путіна, більшість західних лідерів використовували слова "слабкість", "паніка", яка, на їхню думку, охопила Кремль після успішного контрнаступу української армії на Харківщині. Ну і разом з тим, це, кажуть, свідчення, що Путін не хоче миру.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: як ще ЄС принизить Путіна

"Те, що президент Путін оголосив, є ще однією серйозною ескалацією непровокованої війни, яку він розв'язав проти України. Виглядає так, ніби він певною мірою говорить мовою паніки та розпачу. Путін подвоює свою провальну стратегію загрозою застосування ядерної зброї, він намагається залякати Україну та всі країни, які підтримують Україну, але в нього нічого не вийде", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Главу європейської дипломатії, як і його колег, міністрів закордонних справ країн ЄС, новини з Кремля застукали у Нью-Йорку. Вони перебувають зараз на Генасамблеї ООН. Та Боррель прямо там всіх екстрено посадив за стіл обговорити нову військову допомогу Україні, її домовилися посилити, нема тільки деталей, як, а також нові санкції, конкретніше їх уже завтра тут обговорюватимуть посли країн ЄС.

Подробиць, що увійде до майбутнього, восьмого вже пакету, запровадження якого й зрушила з місця промова Путіна, головний дипломат Євросоюзу не розкрив. Але джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах у Брюсселі кажуть: "на столі", так би мовити, буде стеля цін на російську нафту - ці обмеження давно намагаються проштовхнути країни Групи семи. Заборона на імпорт російських алмазів і традиційно розширення чорних списків.

Боррель упевнений, що пакет знайде необхідну одноголосну підтримку. Втім, напередодні ж увечері відзначився знову Віктор Орбан. Укотре повторивши, що слід і запроваджені вже санкції з Росії зняти. Подивимось, наскільки напруженими будуть переговори про ті, що ще збираються запровадити.

Нагадаємо, що зустрічі високого рівня у Нью-Йорку відбуваються на тлі чергової ескалації, спровокованої заявами Путіна про псевдореферендуми і мобілізацію. Це не завадило його міністру Лаврову таки приїхати до Нью-Йорка.