Відповідь на визнання "ЛДНР": що у Раді кажуть про воєнний стан та розірвання відносин з Росією

Відповідь на визнання "ЛДНР": що у Раді кажуть про воєнний стан та розірвання відносин з Росією

У монокоаліції вважають: стратегія, як відповісти Росії, має бути єдиною та очікують вказівок від президента.

В Україні нині міркують, чи треба розривати дипломатичні відносини з Росією. А от запроваджувати воєнний стан президент Зеленський поки що не планує. У Верховній Раді цілий день дискутували про те, як реагувати на рішення Кремля про визнання квазіреспублік на території ОРДЛО. І зрештою ухвалили спеціальну заяву, в якій закликали інші країни засудити дії Росії як акт агресії та покарати максимально суворими санкціями.

Про це йдеться 22 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

У монокоаліції вважають: стратегія, як відповісти Росії, має бути єдиною та очікують вказівок від президента. Володимир Зеленський повідомив, що МЗС звернулось до нього з пропозицією розглянути можливість розірвати дипломатичні взаємини з Росією.

"До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Одразу після нашої пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а інші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", — зазначив глава державт.

Ніби очевидно логічний крок насправді може ускладнити допомогу українцям, які є політв'язнями Кремля. Або консульську допомогу у побутових питаннях, скажімо, коли треба вивезти тіло померлого заробітчанина. Ці ж причини зупинили владу від припинення дипвідносин з країною-агресоркою вісім років тому, коли війна починалась. А от у Москві вже заявили: вони розривати дипломатичні взаємини з Україною не планують.

Як у Верховній Раді відреагували на визнання Росією незалежності ОРДЛО

Запроваджувати воєнний стан Зеленський планує лише у разі повномасштабного вторгення. Натомість в опозиції не розуміють, для чого зволікати. Адже, якщо запалає на повну, може бути запізно.

У парламенті, який не може ініціювати запровадження воєнного стану, а лише затверджує відповідний президентський указ, вирішили звернутись до світу. Нардепи закликали визнати рішення Росії про незалежність квазіреспублік на території Донбасу юридично нікчемним, засудити його як акт агресії проти України та запровадити суворі санкції проти Росії.

"Запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції ... включно з замороженням запуску "Північного потоку-22, відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору", — зазначив за трибуною ВР спікер Руслан Стефанчук.

Відповідь партнерів не забариться, запевняють у євроінтеграційному комітеті Ради.

У заяві депутати наголосили, що Росія в односторонньому порядку фактично вийшла з Мінських угод та зруйнувала весь переговорний процес про досягнення миру. Міжнародних партнерів закликали прискорити надання оборонної допомоги Україні, яка залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Голосували дружно, як ніколи. Навіть депутати проросійської ОПЗЖ не наважились, як зазвичай, натиснути червоні кнопки на знак протесту. А лише винули картки із системи голосування, так, нібито вони були відсутні.

Нагадаємо, що ЄС домовився про санкції проти Росії.

Читайте також: