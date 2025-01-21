Відповідальність для ТЦК за незаконну мобілізацію: нардеп повідомив, коли буде готовий законопроєкт

Вже найближчим часом у Верховній Раді можуть представити законопроєкт, який передбачає покарання для працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив народний депутат Максим Бужанський.

"Розробкою цього законопроєкту займається мій колега Максим Павлюк. Він планує представити документ комітету одразу після його завершення. Думаю, це питання тижня або десяти днів, після чого законопроєкт можна буде зареєструвати у Верховній Раді", – зазначив Бужанський.

Які саме норми міститиме документ, наразі невідомо. Проте раніше у своєму Telegram-каналі Бужанський заявив, що законопроєкт передбачатиме відповідальність для працівників ТЦК за незаконну мобілізацію осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації, а також для працівників ВЛК за фальсифікацію висновків про придатність до служби.

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"За пропозицією Начальника Генштабу Баргілевича та колег нардепа Павлюка, розроблятимемо та вноситимемо законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає чи заброньований, та співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових", – наголосив Бужанський.

За словами депутата, у законопроєкті буде закладено принцип рівності відповідальності: "Не може бути, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК – не мають".

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада працює над законопроєктом, який передбачатиме відповідальність для співробітників ТЦК за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) за визначення хворих людей як здорових.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко спростував інформацію про те, що у Верховній Раді розробляється новий законопроєкт. За його словами, жодних законодавчих ініціатив із цього приводу не розробляють.