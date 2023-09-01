Відповідатимуть індивідуально: що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон зі сфальшованими довідками від ВЛК

Експерт розповів, як можуть покарати тих, хто зробив себе непридатним для армії.

В Україні тривають ґрунтовні перевірки діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК). За їх результатами будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на підставі сфальшованих довідок ВЛК виїхали за кордон від початку війни.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що чекає на людей, які втекли за кордон зі сфальшованими довідками від ВЛК: чи будуть їх примусово повертати додому або затримувати на кордоні після повернення до України.

Павло Фріс, правознавець-кримінолог нагадує, що Україна – це демократична країна, і у нас існує принцип індивідуальної відповідальності. Тобто ми не можемо в цій ситуації всіх людей гуртом притягнути до кримінальної відповідальності та оголосити злочинцями.

"Індивідуальна відповідальність – це коли кожна особа відповідає за особисто нею вчинене діяння, яке передбачене як кримінальне правопорушення в чинному кримінальному законодавстві. Повинне бути порушене кримінальне провадження за фактом вчинення правопорушення. Далі – особі пред’являється підозра у його вчиненні, йде нормальний, передбачений кримінально-процесуальним законом процес досудового розслідування. До речі, у нас є заочне провадження. Можна навіть заочно винести вирок людині і притягнути до відповідної кримінальної відповідальності", – розповідає сайту ТСН.ua Павло Фріс, правознавець-кримінолог, професор, доктор юридичних наук.

Перевірка роботи ВЛК триває / Фото: СБУ

Коли можлива екстрадиція ухилянта?

Експерт наводить умовний приклад, як може теоретично відбуватися повернення до України власників підроблених довідок від ВЛК.

"Громадянин Х отримав за хабар довідку від ВЛК про наявність у нього захворювання, яке звільняє його від мобілізації, і на підставі цієї довідки виїхав за кордон. Примусово повернути таку людину ми не маємо права, бо не існує законодавчого механізму, який би дав нам можливість це зробити. Для цього потрібно мати вирок суду, яким людина визнається винною у вчиненні кримінального правопорушення, наприклад, про підроблення документів. І якщо є такий вирок, то тоді набирають чинності правила, передбачені міжнародним і національним законодавством стосовно екстрадиції, тобто повернення особи. Але жодна країна не буде повертати нам людину, відносно якої не існує відповідного кримінального провадження", – пояснює Павло Фріс.

Правознавець-кримінолог додає, що варто враховувати, що екстрадиції підлягають особи, які вчинили загальні кримінальні правопорушення, тобто людина не переслідується за політичні погляди.

"У нашому випадку людина тікає від служби в армії та участі в бойових діях. Тому ключовими є два питання. Перше – притягнення такої особи до кримінальної відповідальності, а друге – повернення особи з іншої країни, яка виїхали туди без наявності законних підстав для виїзду", – додає Павло Фріс.

Жодна країна не буде повертати нам людину, стосовно якої не існує відповідного кримінального провадження / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яким може бути покарання

Він підкреслює, що в кожному випадку це має бути індивідуальний розгляд справи і, відповідно, екстрадиція. Покарання визначатиме суд за правилами, передбаченими чинним Кримінальним кодексом України.

"Тут не може бути загальної кримінальної відповідальності, мовляв, усіх посадимо, хто виїхав незаконно – це повна маячня. Кожен має відповідати індивідуально. Щодо покарання за такі дії, то потрібно бачити перед очима матеріали кримінальної справи. Тут може бути і сукупність злочинів – підроблення документів і надання неправомірної вигоди. Наприклад, чоловік дав хабар лікарю ВЛК, отримав довідку, а потім ще дав хабар комусь на кордоні, то у нього вже буде три епізоди. За все це людина має відповідати перед законом, а покарання виноситься на підставі кваліфікації, яку зробить суд", – зазначає Павло Фріс.

Кожен має відповідати індивідуально / Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Буде невідворотна відповідальність

Експерт каже, що в Україні діє принцип невідворотної кримінальної відповідальності. Тому якщо людина повертається з-за кордону і стосовно неї у оперативних підрозділів, у органів досудового розслідування є підозра, що вона виїхала за межі країни незаконно, лише в цьому разі проводитимуться відповідні оперативно-слідчі дії, документування та збирання доказів.

"Але я переконаний, що коли люди будуть повертатися, їх не почнуть масово затримувати на кордоні. Це взагалі неможливо без наявності попереднього розслідування по справі і збирання відповідних доказів. Президент України заявляв про принцип невідворотної кримінальної відповідальності, але його слова не означають, що всіх будуть затримувати. Тут мають працювати принципи невідворотності та індивідуальності кримінальної відповідальності. Нагадаю епізод з історії нашого недоброго північного сусіда, а саме царя Павла I, коли він розпорядився долею цілого полку солдатів, сказавши: "Полк, наліво! До Сибіру – кроком руш!". У нас такого бути не може", – підсумовує Павло Фріс.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про юридичний казус: адвокат стверджує, що закону щодо заборони виїзду за кордон чоловікам немає.

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