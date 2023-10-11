Відправили батькам однакові смс перед смертю: що відомо про дівчат, які загинули після падіння з висоти в Києві

Правоохоронці розслідують вже третій жахливий випадок у столиці.

У Києві встановлюють обставини жахливої трагедії, яка сталася 9 жовтня. На території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі були виявлені тіла двох неповнолітніх дівчат із явними ознаками падіння з висоти.

Загиблі - двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих навчальних закладів, 2006 та 2005 років народження.

Що відомо про дівчат?

На 26 поверсі недобудови, правоохоронці виявили речі загиблих та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

Як розповіли сайту ТСН.ua джерела в правоохоронних органах, повідомлення від дівчат були аналогічного змісту та надійшли батькам одночасно.

За фактом загибелі підлітків розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство з позначкою "самогубство". У межах слідства будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті.

Проживали у різних районах

Дівчата позитивно характеризуються за місцем навчання, батьки брали участь в їхньому житті та переймались їхньою безпекою. Дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.

"Дівчата проживали в різних районах столиці – у Дніпровському та Голосіївському. Навчалися дистанційно. Напередодні ніяких конфліктів не було, в сім’ях були гарні та довірливі відносини", - розповіли сайту ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

Як потрапили у новобудову?

У соціальних мережах пишуть, що на території новобудови потрапити нескладно. Там місцями повалений паркан, а при великому бажанні через огорожу можна перелізти у багатьох місцях.

Чому будівництво неналежно охоронялося – питання до власників. За словами місцевих мешканців, на новобудові часто бачили підлітків, які там відпочивали або просто проводили час.

"Як і чому дівчата потрапили у ту новобудову, поки невідомо. Все це буде встановлюватися", - кажуть правоохоронці.

Хвиля самогубств

Це вже третє подвійне смертельне падіння з висоти у Києві за останні три місяці. При чому всі три випадки сталися на лівому березі Києва. І кожного разу загиблі залишали свої телефони.

У серпні в Дарницькому районі, двоє неповнолітніх дівчат віком 12 років смертельно травмувалися після падіння з 15 поверху житлового будинку.

2 жовтня 17-річна дівчина та 18-річний хлопець стрибнули з 24-го поверху будинку у Дніпровському районі. Кажуть, що молоді люди були закохані одне в одного.

Між собою не пов’язані

Правоохоронці не підтверджують, що ці випадки якось пов’язані між собою.

"Прямого зв’язку між цими жахливими випадками немає. Але тенденція тривожна. Щодо останнього випадку, то з переписок загиблих теж немає ніяких слідів стороннього впливу чи спілкування з чужими людьми. Обоє дівчаток з дуже хороших сімей і для їх батьків – це справжній кошмар. Адже не було ніяких зовнішніх ознак, що у підлітків є якісь проблеми чи неприємності", - кажуть правоохоронці.

Батькам радять більше спілкуватися з дітьми

У прокуратурі Києва зазначають, що після отримання необхідних для розслідування матеріалів планується призначення посмертної судово-психологічної експертизи для з’ясування наявності/відсутності у них психічного стану, що міг вплинути на їх суїцидальні дії та чи були у цьому дії сторонніх осіб.

Правоохоронці підкреслюють, що агресія російської федерації, що вбиває та калічить наших громадян, завдає не менш значної шкоди психологічному здоров’ю наших дітей. Батькам радять більше спілкуватися з дітьми, обговорювати можливі проблеми та слідкувати за емоційним та психологічним станом підлітків.

"Закликаємо батьків та службових осіб, відповідальних за безпеку і розвиток дітей, бути більш уважними та дбайливими до їх психолого-емоційного стану", - зазначають в прокуратурі Києва.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про тривожні дзвіночки у поведінці підлітків: психологиня назвала ознаки, що дитина має депресію і може думати про самогубство.

Читайте також: