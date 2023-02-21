"Без підготовки відправили "на нуль": військовий з Тернополя розповів про загибель мобілізованого на вулиці брата

Родина загиблого мобілізованого тернопілянина Богдана Покітко, історія якого набула величезного резонансу, буде вимагати покарання для тих, хто відправив його на передову без підготовки.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив брат загиблого – військовослужбовець Михайло Покітко.

"Яким методом Богдана запросили до буса (в якому збирали чоловіків на вулиці представники ТЦК – Ред.), насильно чи ні – цього я не знаю. Наскільки я зрозумів, його відвезли до військомату, де він пройшов медкомісію та після цього йому вручили повістку".

За словами Михайла, Богдан до мобілізації працював вантажником.

"Потім у нього почалася служба у військоматі. Його призвали на військову службу в роту охорони. Тобто після повістки".

Про відправлення брата без підготовки "на нуль" Михайло каже так: "Якщо особу без підготовки відправили "на нуль", то наражали на небезпеку не тільки його, а й, можливо, життя його побратимів. Я це критикую. Вибачте за російську мову, але це уму непостижимо. Як гарматне м’ясо відправили людину. Звідси, з Тернопільського РТЦК, брата відправили в неділю, 12 лютого ввчері, зранку 13 лютого, в понеділок, він прибув в Донецьку область. 14 лютого його перевезли з однієї точки на іншу, а 15 лютого його, скоріш за все, відправили на нульові позиції. Тобто 3-4 дні він був в Донецькій області, а на нульових позиціях він був один день. Родина, всі його друзі хочуть знайти винного. Ми будемо займатись цим питанням обов’язково, в міру того, як будуть розв’язані руки. Це не можно полишати так. Навіщо відправляти хлопців на виконання бойового завдання необученими та непідготовленими? Можливо, розвиток подій був би іншим".

Про брата Михайло додає, що за життя Богдан був такою людиною, яка ніколи не залишала в біді інших.

"Був дуже доброю та світлою людиною. Богдана ще не поховали. Обіцяли привезти тіло 20 лютого, обіцяють 21-го. Не знаю, кому вірити", - резюмував Михайло.

У Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку

У Тернопільському обласному ТЦК та СП прокоментували відправлення Богдана Покітко на передову так:

"Щодо призову солдата Б. Покітка можемо повідомити, що відповідно до медичної комісії та уточнення даних Покітко Богдан був визнаний таким, що придатний проходити військову службу в лавах Збройних Сил України та був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони. 12 лютого солдата Покітко Богдана було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року"

До цього в центрі комплектування додали: "На даний час у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом Б. Покітком, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч. Ми схиляємо голови перед світлою пам`яттю кожного воїна, який загинув, обороняючи нашу землю та здобуваючи нашу перемогу! Звертаємось до суспільства дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями".

Загибель мобілізованого Богдана Покітка: що відомо

Богдану Покітку 16 січня на його день народження вручили повістку на зупинці громадського транспорту. 18 січня чоловік став військовим ЗСУ. Спочатку він охороняв тернопільський військкомат, проте згодом чоловіка відправили на першу лінію фронту.

Богдан Покітко загинув 16 лютого у бою з російськими окупантами. Рідні чоловіка стверджують, що він не мав ніякого бойового досвіду, навчання на полігоні чоловік теж не проходив. Родичі обурені тим, що людину без підготовки відправили на лінію фронту. У Тернопільському ТЦК повідомили, що в них триває службове розслідування через загибель воїна.

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