"Відправив фото паспорта і більше року отримую погрози": львів'янин розповів про зухвале знущання шахраїв

Отримавши навіть копії паспорта, аферисти продовжують здавати неіснуюче житло та намагались взяти кредит від імені своєї жертви.
Під час війни через збільшення кількості переселенців квартирні аферисти удосконалили свої злочинні схеми. Як виявилось, через одну з таких махінацій на заході України постраджав та продовжує відчувати наслідки протягом півтора роки місцевий мешканець, 54-річний далекобійник Василь Томашевський. Він намагався зняти бюджетну квартиру у Львові, але все склалось зовсім по-іншому.
Свою гучну історію він розповів для ТСН.ua, сподіваючись, що прийде час, коли правоохоронці знайдуть та покарають його кривдників.
"Все почалось з того, що в мене свого часу виникла необхідність орендувати квартиру у Львові, - каже Василь Томашевський. - Шукав напряму, без посередників. Побачив об’яву. Зателефонував по вказаному номеру, але мені відповіли, що пропозиція неактуальна, квартиру орендували інші люди. Наступного дня я побачив, що ця квартира знов здається. Вирішив зателефонувати. Начебто хазяїн квартири мені повідомив, що їм не сподобались ті, хто прийшов на перегляд, їм відмовили і пропозиція про оренду знов актуальна. Попрохав у мене завдаток в розмірі 2 тисячі гривень та додав, що зараз знаходиться не у Львові, тому гроші треба перерахувати на картку та дочекатись, поки він приїде з передмістя для оформлення угоди. Домовились, що зв’яжемось через годину. Через годину він мені повідомляє, що виникла проблема з юристом, який не може приділити час через зайнятість, але попрохав скинути фото моїх документів. За його словами, вони необхідні для підготовки угоди про оренду. Я надіслав, але не сфотографував ту сторінку паспорта, де була моя нова фотографія, яку я зробив в 45 років. Потім мені повідомили, що я повинен сплатити ще й за останній місяць. Я відмовився, тому як ще не бачив квартири. При цьому на прохання все ж таки показати квартиру, співрозмовник знаходив відмовки, мовляв, зараз він не має такої можливості, тому що знаходиться на службі. Все це було в телефонному режимі".
За словами Томашевського, він зрозумів, що має справу з шахраями, після чого пішов до поліції.
"Менти посміялись, сказали, що я можу написати заяву, але все одно це нічого не вирішить. Я махнув рукою і пішов", - каже Томашевський.
Як виявилось, не махнули рукою на нього шахраї, у яких досі є паспортні дані цього далекобійника.
"Мене знайшли люди, які також дали цим шахраям завдатки та не отримали квартири. Виявилось, що аферисти використовували моє фото та паспортні дані, пропонуючи житло в оренду. Мені телефонували люди зі Львова, Кропивницького, Вінниці, Тернополя. Одних ошукали на 14 тисяч гривень, інших на 5 тисяч. Деякі телефонували з погрозами, мовляв, я виведу тебе на чисту воду. Я був вимушений відповідати, що не треба мене виводити на чисту воду. Якби я був шахрай, то свої справжні дані ніколи б не давав. Люди мені повідомили, що написали заяви до правоохоронців", - каже Томашевський.
До цього додає, що і на цьому шахраї не зупинились.
"Одного дня мені прийшло сповіщення в "Дії", що, начебто, я замовив кредит. Я зателефонував в банк та повідомив, що ніякої заявки на кредит я насправді не подавав. Попрохав службу безпеки цього банка вирахувати заявників, але там мені відповіли, що це не в їх компетенції, що з цим питанням треба звертатись до поліції. На тому все і скінчилось. Гадаю, що кредит вони не змогли взяти і через те, що у них в наявності не було мого фото, яке я зробив в 45 років. Ще додам, що більшість шахрайств з житлом невідомими мені особами, але від мого імені було здійснено саме після початку повномасштабного вторгнення. Сволочі. Це час, коли багато людей тікали від війни та шукали житло…", - обурюється далекобійник.
За словами Томашевського його розповідь про те, що сталось з ним, правоохоронці можуть розцінювати як звернення до них з проханням зупинити злочинців, які досі продовжують ошукувати орендарів.
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