"Відправив фото паспорта і більше року отримую погрози": львів'янин розповів про зухвале знущання шахраїв

Під час війни через збільшення кількості переселенців квартирні аферисти удосконалили свої злочинні схеми. Як виявилось, через одну з таких махінацій на заході України постраджав та продовжує відчувати наслідки протягом півтора роки місцевий мешканець, 54-річний далекобійник Василь Томашевський. Він намагався зняти бюджетну квартиру у Львові, але все склалось зовсім по-іншому.

Свою гучну історію він розповів для ТСН.ua, сподіваючись, що прийде час, коли правоохоронці знайдуть та покарають його кривдників.

"Все почалось з того, що в мене свого часу виникла необхідність орендувати квартиру у Львові, - каже Василь Томашевський. - Шукав напряму, без посередників. Побачив об’яву. Зателефонував по вказаному номеру, але мені відповіли, що пропозиція неактуальна, квартиру орендували інші люди. Наступного дня я побачив, що ця квартира знов здається. Вирішив зателефонувати. Начебто хазяїн квартири мені повідомив, що їм не сподобались ті, хто прийшов на перегляд, їм відмовили і пропозиція про оренду знов актуальна. Попрохав у мене завдаток в розмірі 2 тисячі гривень та додав, що зараз знаходиться не у Львові, тому гроші треба перерахувати на картку та дочекатись, поки він приїде з передмістя для оформлення угоди. Домовились, що зв’яжемось через годину. Через годину він мені повідомляє, що виникла проблема з юристом, який не може приділити час через зайнятість, але попрохав скинути фото моїх документів. За його словами, вони необхідні для підготовки угоди про оренду. Я надіслав, але не сфотографував ту сторінку паспорта, де була моя нова фотографія, яку я зробив в 45 років. Потім мені повідомили, що я повинен сплатити ще й за останній місяць. Я відмовився, тому як ще не бачив квартири. При цьому на прохання все ж таки показати квартиру, співрозмовник знаходив відмовки, мовляв, зараз він не має такої можливості, тому що знаходиться на службі. Все це було в телефонному режимі".

За словами Томашевського, він зрозумів, що має справу з шахраями, після чого пішов до поліції.

"Менти посміялись, сказали, що я можу написати заяву, але все одно це нічого не вирішить. Я махнув рукою і пішов", - каже Томашевський.

Як виявилось, не махнули рукою на нього шахраї, у яких досі є паспортні дані цього далекобійника.

"Мене знайшли люди, які також дали цим шахраям завдатки та не отримали квартири. Виявилось, що аферисти використовували моє фото та паспортні дані, пропонуючи житло в оренду. Мені телефонували люди зі Львова, Кропивницького, Вінниці, Тернополя. Одних ошукали на 14 тисяч гривень, інших на 5 тисяч. Деякі телефонували з погрозами, мовляв, я виведу тебе на чисту воду. Я був вимушений відповідати, що не треба мене виводити на чисту воду. Якби я був шахрай, то свої справжні дані ніколи б не давав. Люди мені повідомили, що написали заяви до правоохоронців", - каже Томашевський.

До цього додає, що і на цьому шахраї не зупинились.

"Одного дня мені прийшло сповіщення в "Дії", що, начебто, я замовив кредит. Я зателефонував в банк та повідомив, що ніякої заявки на кредит я насправді не подавав. Попрохав службу безпеки цього банка вирахувати заявників, але там мені відповіли, що це не в їх компетенції, що з цим питанням треба звертатись до поліції. На тому все і скінчилось. Гадаю, що кредит вони не змогли взяти і через те, що у них в наявності не було мого фото, яке я зробив в 45 років. Ще додам, що більшість шахрайств з житлом невідомими мені особами, але від мого імені було здійснено саме після початку повномасштабного вторгнення. Сволочі. Це час, коли багато людей тікали від війни та шукали житло…", - обурюється далекобійник.

За словами Томашевського його розповідь про те, що сталось з ним, правоохоронці можуть розцінювати як звернення до них з проханням зупинити злочинців, які досі продовжують ошукувати орендарів.

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