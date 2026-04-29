ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

«Відправляють по декілька людей щодня»: подробиці видворення українців з Польші

Посадовці уточнили, про яких саме українців йдеться.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Повернення чоловіків з-за кордону

До України примусово відправили чоловіка, який порушив польське законодавство. / © ТСН

Після того, як нещодавно з Польщі вислали 37-річного чоловіка до України, стали відомі подробиці цього випадку та того, чи висилають інші країни чоловіків до України.

Як повідомила польська поліція, нетверезий 37-річний українець приїхав автівкою до дитячого садочка, щоб забрати звідти свою дитину. У автомобілі перебувала інша дитина.

«Цей чоловік проживав у Любліні. Він приїхав забирати дитину із садочка, від нього йшов запах алкоголю. Поліцію викликали працівники дитячого садочка», — повідомив в коментарі для ТСН.ua пресофіцер, підінспектор (звання у польській поліції) поліції Любліна Каміль Голєб’овський.

За даними польської поліції, за допомогою алкотестера було з’ясовано, що в організмі українця було понад 2 проміле алкоголю, що означає стан сильного алкогольного сп’яніння. За такі діяння згідно польського законодавства чоловіка могли притягнути до відповідальності, яка передбачає 3 роки ув’язнення. Чоловікові інкримінували керування транспортом у стані сп’яніння та створення небезпеки для дитини.

Незабаром чоловіка було вислано з території Польщі до України.

Своєю чергою, поінформоване високопоставлене джерело у держоргані влади України повідомило в коментарі для ТСН.ua, що висилання до України порушників польського законодавства — це стала, системна практика.

«Є дні, коли такі заходи вживаються щодо кількох людей», — повідомило нам поінформоване джерело.

За його словами, така практика була і до повномасштабної війни в Україні.

«Ми маємо підписану угоду про реадмісію, це основна підстава. Кожна ситуація різна, але підстави — це порушення польського законодавства». — уточнює посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що адвокат назвав сценарії примусового повернення чоловіків з-за кордону. Під час мобілізації в Україні обговорюється примусове повернення чоловіків з-за кордону і було названо можливі варіанти.

Коментарі
Сортувати:
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie