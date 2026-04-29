«Відправляють по декілька людей щодня»: подробиці видворення українців з Польші

До України примусово відправили чоловіка, який порушив польське законодавство. / © ТСН

Після того, як нещодавно з Польщі вислали 37-річного чоловіка до України, стали відомі подробиці цього випадку та того, чи висилають інші країни чоловіків до України.

Як повідомила польська поліція, нетверезий 37-річний українець приїхав автівкою до дитячого садочка, щоб забрати звідти свою дитину. У автомобілі перебувала інша дитина.

«Цей чоловік проживав у Любліні. Він приїхав забирати дитину із садочка, від нього йшов запах алкоголю. Поліцію викликали працівники дитячого садочка», — повідомив в коментарі для ТСН.ua пресофіцер, підінспектор (звання у польській поліції) поліції Любліна Каміль Голєб’овський.

За даними польської поліції, за допомогою алкотестера було з’ясовано, що в організмі українця було понад 2 проміле алкоголю, що означає стан сильного алкогольного сп’яніння. За такі діяння згідно польського законодавства чоловіка могли притягнути до відповідальності, яка передбачає 3 роки ув’язнення. Чоловікові інкримінували керування транспортом у стані сп’яніння та створення небезпеки для дитини.

Незабаром чоловіка було вислано з території Польщі до України.

Своєю чергою, поінформоване високопоставлене джерело у держоргані влади України повідомило в коментарі для ТСН.ua, що висилання до України порушників польського законодавства — це стала, системна практика.

«Є дні, коли такі заходи вживаються щодо кількох людей», — повідомило нам поінформоване джерело.

За його словами, така практика була і до повномасштабної війни в Україні.

«Ми маємо підписану угоду про реадмісію, це основна підстава. Кожна ситуація різна, але підстави — це порушення польського законодавства». — уточнює посадовець.

