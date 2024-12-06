"Відправляєш в один кінець": комбат "Вовків Да Вінчі" заявив про неправильно побудовану лінію оборони

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив про неправильно побудовану другу лінію оборони на фронті.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Коли я сказав про те, що наші підрозділи виходили з оточення, коли це стосувалось Українська і Цукуриного, то насправді у ворога виходило зробити оточення не через те, що в нас сусідні підрозділи слабкі. А через те, що якраз були неправильно побудовані інженерні загородження, танкові рови, неправильна система бліндажів, неправильно побудовані ВОПи, які неможливо зайняти тією кількістю людей, яка була”, — каже військовий.

За його словами, друга лінія оборони справді побудована, але це зроблено неправильно.

“Вона побудована злочинно некваліфіковано. Це велика проблема, і зараз я не бачу, щоб ця проблема вирішувалась. Ну не може бути траншея посеред поля, бо ти в ту траншею не зайдеш. У тебе не буде логістики в цій траншеї, ти не зможеш евакуювати звідти людей, ти не зможеш підвести БК туди, ти не зможеш зробити заміну. Це ти відправляєш людину в один кінець”, — розповів Сергій Філімонов.

Військовий пояснив: якщо навіть військовий забіжить до тієї траншеї і сяде — все, його не заміниш вже, якщо там будуть тривати активні бойові дії.

“Не можна так будувати. Або там ВОП, який розраховано, що сяде 30-40 людей, але ну таких цифр немає. Є там на позицію п'ять-шість — це велика позиція вже. Взагалі — троє людей. А розрахований він, я ж кажу, на 30”, — каже Сергій Філімонов.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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