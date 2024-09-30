"Відпускають": новий поворот у справі Фаріон та гучна заява матері підозрюваного

Матір В’ячеслава Зінченка вважає, що провина сина не доведена, та очікує його звільнення.

"Славіка відпускають, це точно": саме так мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка описує фінал розслідування. Вона заявляє, що її син не винний.

Чому жінка така впевнена, що сина звільнять – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Нова заява матері підозрюваного у вбивстві Фаріон

Слідство у справі вбивства Ірини Фаріон триває. Два місяці підозрюваний 18-річний В’ячеслав Зінченко провів у СІЗО. 19 вересня відбулося чергове засідання суду, знову обирали запобіжний захід. Саме слідство теж подовжили: строк у правоохоронців – до 26 січня 2025 року.

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На всі суди ходить і матір підозрюваного. Попри заяви правоохоронців, вона своєю чергою невтомно заявляє, що її син не винний. ТСН.ua поспілкувався з матір’ю підозрюваного Оленою Зінченко. На деякі запитання вона відповіла, що не знає відповіді, але при цьому вважає, що провина сина не доведена, очікує його звільнення і каже, що доказів його причетності до вбивства немає:

"Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди – це незаконне рішення".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Славіка відпускають, це точно"! Справа Фаріон! Новий поворот! Гучна заява матері підозрюваного!

Що В’ячеслав Зінченко робив у Львові?

Коли журналісти запитали, що син робив у Львові та зокрема у районі, де було вбито Ірину Фаріон, жінка відповіла, що В’ячеслава там буцімто не було, а саму Фаріон він теж нібито не знав:

"В тому районі, де було вбито Ірину Фаріон, його не було. Ні, не знав взагалі. В Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству, то тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя".

Розповіла матір і про стан сина у СІЗО:

"Почувається він добре, я побачила його вперше за два місяці. Бачу, що він здоровий, нормальний, майже не схуд, у чудовій фізичній формі. Мені казали, що він в нормальному стані".

А ось щодо фіналу слідства – відповідає коротко:

"Славіка відпускають, це точно".

Хто погрожує підозрюваному у вбивстві Фаріон?

Пригадали журналісти і те, що сам В’ячеслав під час суду 19 вересня, коли йому обирали черговий запобіжний захід, сам прохав, аби його відправити під варту, аргументуючи це тим, що боїться за своє життя. Матір каже, що це справді так і зазначає, що знає, хто йому погрожує:

"Йому погрожувала тільки одна людина і ми знаємо, хто це".

Чим займався підозрюваний до арешту?

Також Олена Зінченко розповіла, що до суду В’ячеслав саме встиг закінчити перший курс і мав би навчатися на другому на факультеті журналістики.

Нагадаємо, декілька днів тому за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 листопада 2024 року включно. А саме розслідування наразі подовжено до 26 січня 2025 року, бо є ще кілька десятків експертиз, які перебувають на стадії дослідження, але деякі результати вже є, і їх озвучили у суді 19 вересня.

Заява підозрюваного у вбивстві Фаріон

Також нагадаємо, що під час цього судового засідання Зінченко сам захотів поспілкуватися з журналістами і відверто заявив, що на нього нібито оголошено полювання.

Що кажуть адвокати Зінченка?

Хоча адвокати хлопця клопотали про домашній арешт під цілодобовим контролем і відвід прокурорів, бо теперішні, мовляв, упереджені.

Де пістолет, з якого вбили Фаріон?

Слідство навпаки – проти. Кажуть, що підозрюваний може знищити докази, адже і пістолет, з якого стріляли у Фаріон, правоохоронці досі не знайшли.

Що відомо про хід розслідування вбивства Фаріон?

Загалом розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває третій місяць. Фігурант у сторони обвинувачення один – це 18-річний В’ячеслав Зінченко родом із Дніпра. Його затримано за підозрою у вчиненні умисного вбивства за ч. 1. ст. 115 ККУ, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Однак раніше пролунала заява, що тепер захист потерпілої сторони хоче, щоб Зінченка посадили довічно. Зокрема, донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, Софія Семчишин, заявила, що вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин, довічного позбавлення волі, тобто найвищої міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом. Тому адвокатка доньки убитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації злочину.

Зловмисник діяв не сам?

Крім цього, Наталія Романик додала, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави. Романик наголосила, що поліція працює над справою "майже цілодобово" – проведено багато слідчих дій: допитів, слідчих експериментів тощо. За словами адвокатки, в разі визнання підозрюваного неосудним, вони вимагатимуть повторної психіатричної експертизи.

А раніше, нагадаємо, розібратися, чим керувався Зінченко, намагалися й експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає "технологічною".

За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака.

Під час одного із брифінгів правоохоронці розповіли, що знайшли в телефоні Зінченка книжку "Секретні інструкції КДБ та ЦРУ", а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків, й зазначає, що найбільше хвилюється за тата, який, нагадаємо, воює на фронті.

Водночас в МВС кажуть, що якби хлопця не зловили, жертв могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко раніше заявляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків, стежив за засіданням облрад та, ймовірно, готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Максим Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість. А також правоохоронці не виключають, що хлопець міг належати до неонацистських рухів.

Зінченко "проукраїнський"?!

Хоча заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після особистого спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком зауважив, що Зінченко є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько "воює в певній бригаді".

Сам Зінченко свою провину не визнає. Раніше у залі суду він заявив, що Фаріон не вбивав, і зазначив, що путінський режим засуджує.

А під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний численні запитання журналістів про вбивство назвав "нудятиною".

Нагадаємо, що Ірину Фаріон убили 19 липня о 19:30 – тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилась мовознавиця. Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження. І згодом підозрюваного затримали у Дніпрі у власній квартирі.

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