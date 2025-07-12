Відпустка в Одесі 2025: скільки коштує відпочити вдвох на березі моря

Відпочинок в Одесі 2025 / © ТСН

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Попри виклики воєнного часу, Одеса залишається одним з найпопулярніших напрямків для відпочинку в Україні. Навіть зараз місто продовжує приваблювати багато туристів. Свідченням цього є справжній ажіотаж на залізничні квитки — з Києва, Дніпра та інших обласних центрів вони розпродані на тиждень вперед.

Якщо ви плануєте вихідні на березі Чорного моря, ТСН.ua допоможе вам спланувати подорож. Ми підрахували, скільки коштуватиме дводенний відпочинок удвох в Одесі у липні 2025 року, враховуючи нинішні реалії та актуальні ціни.

Як дістатися до Одеси: потяг, авто чи автобус

Будь-яка подорож починається з дороги. Розглянемо для прикладу вартість проїзду до Одеси з Києва. Для киян доступними варіантами є потяг, власний автомобіль або автобус.

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Потяг

Це комфортний та безпечний спосіб дістатися до моря. Вартість квитків на потяг варіюється залежно від класу вагона. Враховуючи високий попит, варто купувати квитки заздалегідь.

Орієнтовна ціна на липень 2025 року (купе, туди й назад для двох): близько 2600 — 3200 грн. Наприклад, квиток на Інтерсіті+ у другий клас може коштувати від 450 — 550 грн в один бік, купе — 650-800 грн. Ціни динамічні та залежать від дня тижня та часу придбання.

Якщо усі квитки в застосунку «Укрзалізниці» на бажану дату продані, не засмучуйтеся завчасно. Спробуйте підключити автоматичну купівлю. Застосунок «Укрзалізниці» зарезервує кошти та придбає квитки, щойно з’являться місця. В іншому разі поверне всю суму на картку.

Автомобіль

Якщо ви полюбляєте свободу пересування, власне авто — найкращий вибір. Відстань з Києва до Одеси становить близько 500 км в один бік (1000 км туди й назад).

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Середня ціна бензину А-95 в Україні становить близько 59-62 грн/літр. При середній витраті 9 л/100 км, вам знадобиться близько 90 літрів пального.

Вартість пального: 90 літрів * 60 грн/літр = 5400 — 5600 грн. До суми можна додати потенційні витрати на каву та перекуси на заправках.

Автобус

Автобус — це бюджетний варіант, що дозволяє дістатися Одеси відносно швидко. Багато перевізників пропонують рейси з Києва протягом дня.

Орієнтовна ціна (туди й назад для двох): один квиток в один бік коштує приблизно 600-850 грн. Отже, на двох у обидва боки це складе 2400 — 3400 грн.

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Де зупинитися: актуальні ціни на готелі

Одеса пропонує широкий вибір житла — від економ-варіантів до розкішних апартаментів. Вартість проживання значно залежить від району, рівня комфорту та сезону. Забронювати номер зручно, швидко та безпечно можна на сайті Booking.com.

Бюджетний варіант (хостел / міні-готель)

Орієнтовна ціна: від 800 — 1500 грн за двомісний номер/ліжко-місце у приватному номері.

Середній клас (3-4 зірки, комфортний двомісний номер)

Цей сегмент пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості, зручності та гарне розташування. Орієнтовна ціна: від 1800 — 3500 грн за номер на одну ніч. Для комфортного відпочинку можна орієнтуватися на 2500 — 3000 грн.

П’ятизірковий готель (розкішний відпочинок)

Це варіант для тих, хто шукає максимальний комфорт, високий рівень сервісу та ексклюзивні послуги. Орієнтовна ціна: від 4000 — 9000+ грн за номер на одну ніч.

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Оренда квартири подобово

Чудовий варіант для тих, хто шукає домашній затишок або подорожує з родиною. Ціни залежать від району, кількості кімнат, ремонту та близькості до моря:

Бюджетні варіанти (1-кімнатні, далі від центру/моря): від 700 — 1500 грн за добу.

Середній клас (1-2-кімнатні, центр, ближче до моря, хороший ремонт): від 1500 — 2500 грн за добу.

Преміум (нові ЖК, Аркадія, Французький бульвар, дизайнерський ремонт): від 2500 — 4000+ грн за добу.

Скільки коштує харчування в Одесі

Свіжі морепродукти, місцеві делікатеси, затишні кафе та ресторани — вибір в Одесі величезний на будь-який бюджет.

Орієнтовні витрати на харчування для двох за 2 дні складуть:

Сніданки в кафе: 2 * (180-300 грн) = 360-600 грн за сніданок

Обід в кафе/ресторані: 700-1200 грн

Вечеря в кафе/ресторані: 900-1800 грн

Перекуси, кава та напої: 250-500 грн

Загалом за два дні доведеться витратити приблизно 4000 — 5000 грн, за умови харчування в закладах середнього рівня.

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Розваги та дозвілля: що подивитись в Одесі

Навіть в умовах воєнного стану Одеса не втратила свого шарму. Прогулянки історичним центром, Приморським бульваром, та Дерибасівською безкоштовні. Однак за інші розваги доведеться заплатити.

Орієнтовні витрати на розваги для двох:

Оглядові екскурсії: 400-800 грн/особа.

Екскурсія в катакомби: 550-700 грн/особа.

Відвідування Оперного театру: від 350-700 грн/квиток.

Музеї: 120-250 грн/квиток.

Загалом, якщо плануєте відвідати екскурсії, театр або музей під час вікенду в Одесі, закладіть на це 1200 — 2500 грн, залежно від ваших планів.

Загальний бюджет вікенду в Одесі для двох

Підсумуємо орієнтовні витрати для відпочинку в Одесі на двох на вихідних.

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Дорога:

Потяг (купе): 2600 — 3200 грн

Або авто (бензин): 5400 — 5600 грн

Або автобус: 2400 — 3400 грн

Проживання (1 ніч): 2500 — 3000 грн

Харчування (2 дні): 4000 — 5000 грн

Розваги: 1200 — 2500 грн

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Отже, вартість відпочинку на вихідних в Одесі для двох становитиме від 10100 до 16100 грн — залежно від обраного варіанту проїзду.

Втім, це лише орієнтовні розрахунки. Ви можете заощадити, обираючи більш бюджетні варіанти житла та харчування, або ж збільшити бюджет для більш розкішного відпочинку.

Пляжі Одеси під час воєнного стану: де можна купатися

Варто пам’ятати, що під час воєнного стану безпека — понад усе. В Одесі діють обмеження щодо відвідування пляжів, проте деякі ділянки доступні для відпочинку та купання.

Станом на липень 2025 року, Одеська обласна військова адміністрація та місцеві органи влади дозволяють відвідування окремих пляжів, які пройшли перевірку та відповідають умовам безпеки.

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Однак ситуація з безпекою може швидко змінюватися. Перед поїздкою обов’язково перевіряйте актуальну інформацію на офіційних джерелах Одеської ОВА, міської ради та ДСНС України в Одеській області.

Серед пляжів, які були дозволені для відвідування та купання, за умови наявності укриттів поруч та дотримання правил безпеки:

Пляж «Калетон» (доступний для всіх, включаючи інклюзивні зони).

Пляжі на 10-й та 14-й станціях Великого Фонтану (муніципальні ділянки, а також пляжі «Чайка», «Ікра»).

Пляж «Дельфін».

Пляж «Золотий берег»

Пляж «Буфет на Малому Фонтані».

Пляж «Великофонтанський».

Пляж «Курортний» (окремі перевірені ділянки).

Пляж «Аркадія» (окремі ділянки).

Загальні правила безпеки на дозволених пляжах, яких необхідно суворо дотримуватись:

Купання та перебування на пляжі категорично заборонено під час повітряної тривоги. Негайно направляйтеся до найближчого укриття.

Купання заборонено під час шторму — від 2-х балів і вище.

Заборонено перебувати на гідротехнічних спорудах: пірсах, хвилерізах, причалах.

Пам’ятайте, що на дозволених ділянках пляжів повинні бути розташовані рятувальні пости та обладнані укриття або точки доступу до них.

Атака РФ по Одесі в ніч проти 7 липня

Нагадаємо, вночі проти 7 липня російська армія знову атакувала Україну безпілотниками. У великих містах є пошкодження, загиблі і постраждалі, зокрема в Одесі.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа в приміщенні охорони біля новобудови. Один з охоронців загинув.

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Також, за даними МВС, через ворожу атаку в Одесі пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Російські дрони знищили легкові, вантажні автомобілі та автобус. На місці виникли пожежі, які загасили рятувальники.