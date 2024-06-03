Відпустка закінчилася трагедією: в Одесі 20-річну поліцейську змило в море під час фотосесії – подробиці

В Одесі 2 червня трапилася трагедія – 20-ти річну дівчину-поліцейську, яка приїхала на відпочинок, змило потужною хвилею в море. Трагедія сталася просто на Аркадії, коли її фотографував хлопець. У поліції заявили, що дівчина не вижила, а її тіло досі шукають рятувальники.

Приголомшливі кадри очевидців інциденту та чому дівчині ніхто не зміг допомогти – в ексклюзиві ТСН.ua. розповів Артем Зябкін.

На відео з камери спостереження на одеській Аркадії добре видно, що на морі шторм, але туристів це, схоже, не дуже хвилювало. Навпаки, в пошуках вдалого кадру, дівчата не цураються підходити все ближче до краю пірсу. На жаль, не побоялась підійти до норовливого моря і 20-ти річна Олеся Олещук. Як раптом велика хвиля збила її з ніг. Дівчина впала та нібито вдарилася головою. Потім стрімка вода забрала її за собою.

Ніхто не зміг врятувати потопельницю.

Але робити щось було вже марно. Такі хвилі розбили би кожного, хто спробував би допомогти дівчині. У поліції впевнені, що дівчина загинула. На момент запису відео, її тіло шукають водолази, утім поки знайти Олесю їм не вдалося.

Як пишуть ЗМІ, дівчина 1 червня приїхала з Рівного до Одеси в довгоочікувану відпустку.

У рідному місті вона працювала участковою у поліції. У ДСНС просять одеситів та гостей південної столиці в жодному разі не нехтувати правилами безпеки на воді, адже саме ось така недбалість до себе та оточуючих часто призводить до трагедій. Водолази ДСНС все ще шукають в акваторії Чорного моря тіло 20-річної Олесі.

В Одесі поки купатися не можна. Там досі офіційно не відкрили пляжний сезон. Пляжі в регіоні саме перевіряють на придатність та безпечність. Одеса та вся область перебувають під постійними атаками ворога, тож на узбережжя може викидати вибухонебезпечні предмети, зокрема протикорабельні міни, як це було минулоріч.

Влітку 2023 року в Одесі офіційно пускали лише на шість пляжів.

"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Команда ТСН.ua. висловлює співчуття друзям і рідним загиблої дівчини та вкотре нагадує про необхідність дотримуватися всіх правил безпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Одесі 20-річну поліцейську змило в море під час фотосесії! Відео моменту трагедії!

Нагадаємо, камера ТСН зафіксувала моторошний вчинок окупанта під час "м'ясного штурму" на Покровському напрямку.

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